Gazze'de Bombardıman, 6 Yaşındaki Kızın Elini Aldı - Son Dakika
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Gazze'de Bombardıman, 6 Yaşındaki Kızın Elini Aldı

İsrail'in hava saldırısında salıncakta oynayan Gada, elini kaybetti; hayatındaki son mutluluğu oldu.

26.04.2025 14:37
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Gazze'deki okulunun bahçesinde salıncakta oynayan 6 yaşındaki Gada Debabiş, İsrail saldırısında elini kaybetti; neşeyle sallandığı o an, hayatındaki son mutlu anı oldu.

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu 3 Nisan'da hedef aldığı hava saldırısında kolunu kaybeden 6 yaşındaki Gada ile babası Ahmed Debabiş ve ablası AA muhabirine konuştu.

İsrail'in saldırısına salıncakta yakalanan Gada'nın babası Ahmed Debabiş, kızının okul bahçesindeki salıncaklarda gülerek oynarken aniden bir roket düştüğünü söyledi.

Debabiş, "Bahçedeki salıncakta oynuyordu, gülüyordu. Sonra birden füze düştü... Şarapnel doğrudan eline isabet etti, yarası çok ağırdı. Kendi ellerimle ilk müdahaleyi yaptım, kanı durdurmaya çalıştım ve hemen hastaneye koştuk. Elinin kurtarılamayacağını o anda anlamıştım." dedi.

"İsrailliler elimi kestiler"

Kızının ameliyata alındığını, doktorların da elinden geleni yaptığını belirten Debabiş, sonunda ampute etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Debabiş, "İmzayı attım; yüreğimiz paramparçaydı, ama Allah'ın takdirine iman ediyoruz. Gada sağ elini her şey için kullanıyordu. Yemek yemekte, yazı yazmakta, hatta tuvalete gitmekte... Şimdi onu teselli etmeye ve sol elini kullanmaya alıştırmaya çalışıyoruz, ama çok zorlanıyor, hatta gülmek bile yoruyor onu." sözlerine yer verdi.

Küçük kız ise kısık bir sesle ve solgun bir yüzle kendisini tanıtarak, "Ben Gada Debabiş. 6 yaşındayım. İsrailliler elimi kestiler ve onun yerini alacak başka bir elim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gada sadece fiziksel acılarla değil, günlük yaşamında yaşadığı zorluklarla da mücadele ediyor. Eskisi gibi oyun oynayamıyor, tuvalete yalnız başına gidemiyor ve çok sevdiği yazı yazmaktan da mahrum kaldı.

"Keşke Gada'ya proteze bir el takılabilse"

Gada'nın 8 yaşındaki ablası Melek, "Bombardıman sırasında küçük kardeşimi taşıyordum. Her yer dumanla dolmuştu ve hiçbir şey görünmüyordu. Sadece dumanın bir an önce bitmesini ve anneme geri dönebilmeyi diledim." dedi.

Melek, "Keşke Gada'ya protez bir el takılabilse... O zaman bizim gibi oynar, yazar. Tuvalete yalnız gidemediği için hep yanında oluyorum. Tek dileğim, Gada'nın yeniden gönülden güldüğünü görmek." diye konuştu.

Ablası Melek, Gada'nın kopan elini öpüp kısık bir sesle fısıldarken, ona takılacak bir protezin kardeşinin en büyük hayali olduğunu ve belki de ancak böyle eski hayatına dönebileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu 3 Nisan'da hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 100'den fazlası ise yaralanmıştı.

İsrail ordusu saldırının Hamas'a ait bir "komuta merkezi"ne yönelik olduğunu iddia etti. Ancak Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi bunu yalanladı ve saldırının sivil sığınmacıları hedef aldığını vurguladı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 18 Mart 2025'te İsrail'in Gazze'deki savaşını yeniden başlatmasından bu yana hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün kadınlar ve çocuklar olduğunu belirmiş, bu süreçte İsrail ordusunun 595 çocuk ve 308 kadını öldürdüğü kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Bombardıman, 6 Yaşındaki Kızın Elini Aldı - Son Dakika

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