Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralananların sayısı ise 80 bin 293'e yükseldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında çoğu çocuk binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

24.05.2024 23:02
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- Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralananların sayısı ise 80 bin 293'e yükseldi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara 231 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 57 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 857'ye, yaralı sayısının da 80 bin 293'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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