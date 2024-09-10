Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası Başladı

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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde çocuk felci aşılama kampanyasının başladığını duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuk felci aşısının uygulanmaya başladığı belirtilerek, İsrail'in aşı kampanyasına engel teşkil eden uygulamalarına yönelik uyarıda bulunuldu.

Bölgedeki 177 merkezde 230 sağlık ekibinin yanı sıra 81 barınma merkezinde ve 53 gezici ekibin çocuk felci aşısı kampanyasında yer aldığı kaydedildi.

14 bin çocuğa aşının uygulanması bekleniyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze'de 1-10 yaşlarındaki çocuklara çocuk felci aşısı uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu iki bölgede 14 bin Filistinli çocuğa aşının uygulanmasının beklendiği bildirildi.

Aşı kampanyasının başarılı bir şekilde sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, İsrail'in aşı kampanyasına engel olmak için bölgeye yakıt girişine izin vermediği, bu durumun sağlık ve insani bir felaketin ortaya çıkma tehlikesi taşıdığı belirtildi.

İsrail, aşı kampanyasını sabote etmeyi amaçlıyor

Söz konusu yakıtın aşı kampanyasını yürüten sağlık ekiplerince merkezlerde ve ulaşım için gerekli araçlarda kullanıldığına dikkati çekilen açıklamada, "İsrail'in yakıt girişine engelleyerek aşı kampanyasını sabote etmeyi amaçladığı" ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze ve kuzey bölgelere yakıt girişine yeniden engel olması, eğer yakıt girişi sağlanmazsa, başta yoğun bakım ve kuvözlerde çok sayıda hastanın bulunduğu Kemal Advan ve Endonezya hastaneleri olmak üzere iki bölgedeki tüm hastane ve sağlık merkezlerini 24 saat içinde tamamen hizmet dışı kalması tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor." denildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyasına ve sağlık sisteminin işleyişine kasıtlı olarak engel olduğuna vurgu yapılan açıklamada, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca denetlenen aşı kampanyasının başarıya ulaşmasından endişe duyulduğunun altı çizildi.

Aşı kampanyasına engel teşkil eden İsrail politikalarının şiddetle kınandığı açıklamada, çocuk felcinin yayılmasından, aşı kampanyasının engellenmesinden ve sağlık sisteminin çalışmasına engel olunmasından "ABD yönetimi ile işgalci İsrail" sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, sağlık sistemini hedef almayı bırakması ve aşı kampanyasını kolaylaştırması için İsrail'e baskı çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün çocuk felci aşı kampanyası için Gazze Şeridi'nin kuzeyine giden bir BM konvoyunu önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen 8 saatten fazla beklettiğini açıklamıştı.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.