Gazze'de Çocuklar Felç Riski ile Karşı Karşıya

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle yaklaşık 602 bin çocuğun "felç" riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail ablukası ve saldırılarının insani krizi derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki çocuklar için yeni bir sağlık felaketinin kapıda olduğu uyarısında bulunularak İsrail'in, çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişini engellemesinin büyük bir salgın tehlikesi oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'nde 602 bin çocuk, kalıcı felç ve kronik engellilik riskiyle karşı karşıya. Aşıların girişine izin verilmemesi, yalnızca sağlık sisteminde değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanda da ciddi yıkımlara yol açacak."

Bakanlık, son 7 ayda yürütülen tüm sağlık çalışmalarının bu engellemeler nedeniyle boşa gitme ihtimalinden söz ederek halihazırda çökme noktasına gelen sağlık sisteminin daha da ağır bir yük altına gireceğini kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

Sağlık Bakanlığı, ilgili uluslararası kurumlara ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak İsrail'e baskı yapılmasını ve aşıların girişine izin verilmesini istedi.

Bakanlık ayrıca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki çocuklara ulaşımı sağlamak için güvenli insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada son olarak Gazze'de devam eden abluka ve saldırıların can kayıplarının yanı sıra halk sağlığı açısından da yeni krizlerin önünü açtığı belirtilerek aşı krizinin çözülmemesinin, bölgede uzun yıllar sürecek kalıcı sağlık felaketlerine yol açabileceği vurgulandı.

DSÖ: Durum her gün daha da kötüye gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle anneler ve bebeklerin sağlığında ciddi bozulmaya tanık olduklarını ve büyük çoğunluğunun yetersiz beslendiğine işaret etmişti.

Harris, "Hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ı ve binlerce bebek ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Birçoğu tedaviye ihtiyaç duyuyor. Şu anda Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ve yiyecek girmiyor. Zaten anneler ve bebekler acı çekiyor ve durum her gün daha da kötüye gidiyor." demişti.