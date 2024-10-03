Gazze'de Eğitim Soykırımının İkinci Yılı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırım birinci yılına yaklaşırken, insani felaketin ortasında kalan Filistinli öğrenciler art arda ikinci yılda da eğitimden mahrum ediliyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de eğitimin durduğunu, İsrail ordusunun, Filistinlileri eğitimsiz bırakmak ve onların ilerleme fırsatını yok etmek için eğitim kurumlarını özellikle hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in soykırımından önce eğitimin olağan seyrinde sürdüğü Gazze'de, İsrail ordusunun saldırılarıyla güvenli bir yer bırakmaması ve eğitim kurumlarını hedef alması, Gazze Şeridi'nde eğitimi ve öğretimi bir bilinmeze sürükledi.

Üniversitelerin ve okulların yıkılması

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten önce Gazze Şeridi'nde 17 üniversite ve topluluk kolejlerinin yanı sıra 800 bin öğrencinin eğitim aldığı 796 okul bulunuyordu. İsrail ordusu, saldırılarıyla bu okulların 125'ini tamamen, 337'sini ise kısmen yıktı.

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Ahmed en-Neccar, İsrail saldırılarında Gazze'deki 6 üniversitenin tamamen yıkıldığını belirterek, bunların Gazze İslam Üniversitesi, el-İsra Üniversitesi, er-Rabat Üniversitesi, el-Ezher Üniversitesi, el-Aksa Üniversitesi ve Kudüs Açık Üniversitesi olduğunu söyledi.

Neccar, "İsrail'in tüm eğitim kurumlarını hedef alması sebebiyle savaşın başından bu yana öğrenciler okula gidemiyor. Tüm okullara barbarca kasıtlı saldırılar düzenlendi ve bu saldırılar hala sürüyor." ifadesini kullandı.

Eğitimin başlamasının önündeki temel engelin İsrail saldırıları olduğunu vurgulayan Neccar, "Gazze Şeridi halkına karşı anlık bombardımanlar ve katliamlar durmadığını" aktardı.

Okullar, barınma merkezi oldu

İsrail'in bombardımanlarıyla Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmesi sebebiyle okullar barınma merkezlerine dönüştü ve bu kurumların eğitim verme olanağı ortadan kalktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), 2 Eylül'de yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 600 binden fazla çocuğun ağır bir travma yaşadığı ve eğitimden mahrum kaldığı, okulların ise barınma merkezlerine dönüştürülerek eğitimden uzaklaştığı kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de Gazze'de faaliyet gösteren UNRWA okullarından yüzde 70'den fazlasının yıkıldığını veya zarar gördüğünü belirterek, okulların çoğunun barınma merkezine dönüştürüldüğünü ve eğitim için kullanılmasının imkansız olduğunu duyurdu.

"İsrail, Gazze'de 11 bin 500'den fazla öğrenciyi öldürdü"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite ise AA muhabirine, "Halkımıza karşı işlediği soykırımda İsrail ordusu, özellikle eğitim sektörüne odaklanarak, sistematik bir şekilde tüm hayati öneme sahip sektörleri hedef almaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in eğitim kurumlarını özellikle hedef aldığını dile getiren Sevabite, "Gazze'de 750'den fazla öğretmen ve eğitim alanında çalışan kişi öldürüldü. Yüksek öğretim alanında ise 115 akademisyen, araştırmacı ve düşünür katledildi. İsrail, Gazze'de 11 bin 500'den fazla öğrenciyi öldürdü." bilgisini paylaştı.

Sevabite, İsrail'in Filistin halkını eğitimsiz bırakmaya çalıştığına dikkati çekerek, "İsrail, yaklaşık 800 bin öğrenciyi üst üste ikinci yılında eğitim hakkından mahrum bırakıyor." şeklinde konuştu.

Çadırlarda eğitim

Gazze Şeridi'ndeki koşullara rağmen bazı vatandaşlar ve öğretmenler bireysel girişimleriyle imkansızlıkların ortasında Filistinli çocuklar için eğitimi el yordamıyla da olsa canlandırmaya çalışıyor.

Yerinden edilen Filistinlilerin kurduğu kamplardaki çadırlarda bireysel çabalar ve gönüllülerin katkılarıyla Filistinli çocuklara eğitim verilmeye çalışılıyor.

Eğitim materyalleri bir kenara, temel yaşam malzemelerinin dahi bulunmadığı çadırlarda ve kısmen yıkılmış okullarda gönüllü öğretmenler Gazzeli çocuklara ders veriyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin yaşadığı çadırlar sınıflara dönüştürüldü ve İsrail soykırımına rağmen Filistinli çocuklar bu çadırlarda eğitim alıyor.

Filistinli çocuklar derme çatma çadırlarda bir nebze olsun okul hayatından uzaklaşmamak için bulunduğu bu çadırlarda İsrail ordusunun şiddetli saldırılarının hedef olmaktan korkuyor.

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını birçok kez hedef alarak çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı.

Ayrıca, imkanların zorlanarak hazırlandığı bu eğitim çadırları da Gazze'deki çocukların birçoğu için yetersiz durumda ve kısıtlı kapasiteyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Kısıtlı imkanlar

Bu çadırlardan birinde İngilizce öğretmeni Nida el-Medhun, Filistinli çocukların kendilerini biraz güvende biraz da okul ortamında hissedebilmeleri için çaba gösteriyor.

Medhun, AA muhabirine, "Eğitim sürecini savaş şartları ve imkansızlıklar içinde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilere Arapça, matematik ve İngilizce gibi temel konuları öğretmek için gönüllü olarak bir grup öğretmenle çalışıyoruz." dedi.

Zor koşullar altında da olsa eğitim sürecinin devam etmesi gerektiğini belirten Medhun, "Çocukların geleceklerini kurmaya ihtiyacı var ve kesintiye de uğrasa eğitimlerinin sürmesi lazım." ifadesini kullandı.

Medhun, her şeye rağmen Filistinli ailelerden çocuklarının eğitim alabilmesi için bu eğitim çadırlarına büyük bir talebin olduğunu söyledi.

Filistinli öğretmen, eğitimin sürekli olmamasının öğrencilere psikolojik zarar verdiğine dikkati çekerek, bunun sürekli hale gelmesini ümit ettiğini belirtti.

"Hayallerime ulaşmak için eğitim hakkımı istiyorum"

Filistinli 13 yaşındaki kız çocuğu Cumane de okulsuz geçen bir yılın ardından çadırda eğitim almak için bir an bile tereddüt etmediğini dile getirdi.

Cumane, "Bir yılda 11 defa yerimizden edildik, ders çalışmayı bırakmak zorunda kaldık." dedi.

Gazzeli çocuk, "Hayallerime ulaşmak için eğitim hakkımı istiyorum. İsrail bizi bu haktan mahrum bıraktı." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 9 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, İsrail soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ders zili çalmıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 689 Filistinli öldü, 96 bin 625 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.