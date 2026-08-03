Gazze'de Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Hava Saldırıları Devam Ediyor

Gazze\'de Hava Saldırıları Devam Ediyor
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İsrail'in hava saldırılarında 18 Filistinli yaşamını yitirirken, ateşkes çabalarında ilerleme kaydedildi.

GAZZE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalarda ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamalara rağmen, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin pazar günü erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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