Gazze'de Hayati Tehlike: Yardım 50 Gündür Engelli

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in insani yardım girişlerini 50 günden uzun süredir engellediği Gazze'de savaş boyunca görülen "en kötü insani durumun" yaşandığını bildirdi.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Gazze'ye 50 günü aşkın süredir insani yardım girişi olmuyor. Oradaki insanların durumu nedir? Onlar kendilerini ve çocuklarını nasıl besliyor? Sahadaki son durumu bizimle paylaşabilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Düne kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmamasının üzerinden 50 gün geçtiğini hatırlatan Laerke, buraya daha uzun bir süredir ticari yardımların da ulaşmadığına işaret etti.

Laerke, "(Gazze'de) Tam bir felakete doğru açık bir eğilim görebilirsiniz. Şu anda Gazze'deki savaş boyunca muhtemelen gördüğümüz en kötü insani durum yaşanıyor." ifadelerini kullandı.