Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi'nde görevli Türkiye mezunu Enver Ataullah, İsrail saldırıları altındayken bazı günleri yemek yemeden geçirdiğini, aç kalmamak için ot dahi yediklerini söyledi.

Ataullah, 7 Ekim 2023'ten başlayan ve 471 gün süren İsrail saldırılarında Gazze'de yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail saldırılarında eşi ve bir kızını kaybeden, bir kızıyla oğlu yaralanan Ataullah, 7 Ekim'den bu yana hayal edilemeyecek kadar zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Ataullah, İsrail'in gece gündüz Gazze'yi bombaladığını ve saldırılar nedeniyle sürekli bir yerden başka yere göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Saldırılar nedeniyle eşi ve 3 çocuğunun kayınpederinin evinde kaldığını anlatan Ataullah, o evin 11 Aralık 2023'te İsrail bombardımanına hedef olduğunu söyledi.

Ataullah, bu saldırıda 46 yaşındaki eşi İrade, 23 yaşındaki kızı Sema ve kayınpederinin yaşamını yitirdiğini, 18 yaşındaki kızı Rahat ve 13 yaşındaki oğlu Muhammed'in yaralandığını kaydetti.

Kızı Rahat ile 62 gün boyunca hastanede kaldığını ve oğlu Muhammed'in hala saldırının şokunu üzerinden atamadığını anlatan Ataullah, "Çocuğum (Muhammed) saldırı olduğunda 13 yaşındaydı, şu anda 15'ine girmek üzere. Saldırıda enkaz altında kalmıştı. Enkazın altında bilinci açık şekilde kaldığı için her şeyi gördü. Geceleri bazen korkudan uyanıyor ve bağırıyor. Psikolojik olarak hala o saldırıyı atlatamadı." dedi.

Saldırılara rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmediğini söyleyen Ataullah, "Buradaki halk bombalardan, açlıktan, hastalıktan ve imkansızlıktan ölüyordu. Birkaç kişinin orta veya hafif şekilde yaralanmasına rağmen imkansızlıktan öldüğüne bizzat şahit oldum. Çok sayıda insanımız imkansızlık nedeniyle hayatını kaybetti." diye konuştu.

"Bazı günleri yemek yemeden geçirdik, ot dahi yedik"

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de yemek yemeden günlerce aç kaldıklarını anlatan Ataullah, şöyle devam etti:

"Bazı günleri yemek yemeden geçirdik. O günlerde (açlık nedeniyle) tam 20 kilo kaybettim. Yaralanan kızım da günlerce yemek yemedi. Önceden yediğimiz yemeğin yüzde 10'unu bile yiyemedik. Hayvan yemlerini un yaptık ve onu yedik. Ot da yedik. Çok çok zor günler geçirdik."

Ataullah, Gazze'ye 471 günde İsrail'in yaklaşık 100 bin ton bomba attığını, bunun bölgede her bir kişiye 40 kilo patlayıcı atılması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyindeki evlerin yüzde 80'ine yakınının yıkıldığını dile getiren Ataullah, akrabalarından da çok sayıda kişinin İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybettiğini söyledi.

?"Ümide sarılarak hayatta kaldık"

Ataullah, İsrail saldırılarında bombardıman altında nasıl hayatta kalabildiklerini bilmediğini ve buna inanamadığını belirterek, gelecek nesillere bu durum anlatıldığında onların da bunu sorgulayacaklarını ancak cevabın aynı olduğunu ifade etti.

Eşi vefat ettiğinde kızıyla hastanede kaldığını ve 45 gün boyunca kıyafetlerini bile değiştiremediğini anlatan Ataullah, "Biz Allah'a inanıyoruz, biz hak sahibiyiz ve biz ümidimizi kesmiyoruz. Bunun için biz ümitle gerçekten sarıldık ve böyle devam ettirdik hayatımızı." dedi.

"Saniye saniye sayıyorduk"

Ataullah, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 471 gün sürdüğünü, dışardaki bir kişi için bunun belki fazla bir anlam taşımadığını ancak kendilerinin zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "471 gün diyoruz ama kaç saat, kaç dakika, kaç saniye çünkü biz saniye saniye sayıyorduk." şeklinde konuştu.

Saldırılar devam ederken İslam dünyasından bekledikleri yardımı alamadıklarını söyleyen Ataullah, "Onlar, (İsrail) Gazze'yi haritadan silmek istiyorlar. Bombardımandan öldük, açlıktan öldük, hastalıktan öldük, soğuktan öldük ve maalesef millet bizi yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.

-? ?"Gazze bir hapishaneydi, şu anda büyük bir mezar"

Ataullah, İsrail'in "Gazze'den çıkın, güvenli bir yere gidin." söylemlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Halbuki hiç güvenli bir yer yoktur. Bir daha yerimizi terk etmeyeceğiz ve onlara (İsrail) inanmayacağız ve kendi yerimizde ya iyi bir şekilde yaşayacağız ya iyi bir şekilde öleceğiz. Zaten biz burada ölü olarak yaşıyoruz maalesef. Burada Gazze, 17 senedir büyük bir hapishaneydi. Şu anda büyük bir mezar. Tabii ki canımız var, canlıyız ama maalesef hayat yok. Ne gıda var, ne sağlık var, ne eğitim var. Şimdi çocuklarımız da okula 1-2 yıldır gitmiyor. Demek ki burada hayat yok. Hayatın anlamı da kalmadı. Burada sevinci de öldürdüler ama sadece inancımızı ve ümidimizi öldüremediler. Bir şey yapamadılar onlara. Biz bunlara Allah'ın izniyle sarılarak burada kalacağız."

"Giren yardımların büyük kısmı bozuk gıdalar"

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardımların girmeye başladığını ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle gıdaların büyük kısmının bozulduğunu kaydeden Ataullah, "4-5 ay bekletildikten sonra gönderilen gıdalar var ve onların bir kısmı bozuldu (ancak) şimdi izin vermeye başladılar. Günlük 500-600 tır yardım giriyor ama bu yardımların içinde ya su ya da bozuk gıdalar var." ifadelerini kullandı.

Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı ve Gazze'yi unutmamaları için Müslümanlara seslenen Ataullah, dayanışmayı asla bırakmamaları gerektiğini, ateşkes olsa da senelerce yardıma ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi.