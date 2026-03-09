Gazze'de İftar Zorluğu: Dallul Ailesi'nin Mücadelesi - Son Dakika
Gazze'de İftar Zorluğu: Dallul Ailesi'nin Mücadelesi

09.03.2026 19:45
İsrail'in yoğun saldırıları ve abluka altında ramazan ayını buruk karşılayan Gazze Şeridi'nde, yıkılan el-Şafi Camii'nin enkazına sığınan Filistinli Dallul ailesi, savaş uçakları ve kurşun sesleri arasında iftarını yapıyor.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nden göç eden Cemil Dallul ve ailesi, İsrail'in saldırılarıyla harabeye dönen Askola semtindeki el-Şafi Camii'ye sığındı.

Aile, temin edebildiği sınırlı gıda malzemeleriyle çocuklarıyla birlikte iftarını İsrail saldırılarının hedefi olan el-Şafi Camii'nin enkazında yapıyor.

"Sarı Hat" olarak bilinen bölgeye yakın olan caminin enkazında yaşayan Dallul ailesi, tüm risklere rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor."

AA muhabirine konuşan Filistinli baba Cemil Dallul, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nden göç ettiklerini ve ailesiyle birlikte yıkılan el-Şafi Camii'ne sığındıklarını anlattı.

Sekiz kişilik ailesiyle, caminin enkazında yaşamaya çalıştığını belirten Dallul, yaşadıkları dramı şöyle dile getirdi:

"Burası yaşamak için uygun değil, ancak başka sığınacak yerimiz yok. Allah'a şükür elimizdekiyle yaşamaya devam ediyoruz. Ramazan geliyor, bereketi de beraberinde getiriyor ama yaşam koşullarımız çok zor. Temizlik ve ibadetlerimizi yapmak güç, eksiklikler ve yetersizlikler her yerde kendini hissettiriyor. Eskiden daha iyi yerlerde yaşıyorduk, şimdi bu durumda şükürler olsun."

Dallul ayrıca ramazan ayında günlük yaşamın zorluklarına dikkat çekerek, İsrail'in saldırıları öncesi insanların evlerinin eskiden ibadet ve akraba ilişkileri için daha uygun olduğunu, şimdi ise misafir ağırlamanın bile zorlaştığını ifade etti.

"Her gün şehitler, bombardıman ve acı dolu olaylar oluyor"

Cemil Dallul, İsrail saldırlarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana gelirlerinin olmadığını, temel ihtiyaçların pahalı olduğunu ve özellikle yaşadıkları bölgelerde silah sesleri nedeniyle hayatın sürekli tehdit altında olduğunu söyledi.

Dallul, savaş ve bombardıman altında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, "Su, elektrik ve diğer yaşam imkanlarından yoksun olarak zor şartlarda yaşıyoruz, ama günlük işlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Her gün şehitler, bombardıman ve acı dolu olaylar oluyor. Tek dileğimiz savaşların durması ve insanca, güvenli bir yaşam sürmek." dedi.

Ailenin enkazda sürdürdüğü yaşam, Gazze'de benzer koşullarda hayatta kalmaya çalışan yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli aile için de günlük yaşam mücadelesinin bir örneği olarak öne çıkıyor.

Abluka ve yıkımın gölgesinde yaşam

Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü yerinden edilmiş durumda.

İsrail saldırıları sonucu konutların, okulların ve altyapının büyük kısmı tahrip edilirken elektrik şebekesi çöktü, su hatları zarar gördü, sağlık ve eğitim tesisleri ise kullanılamaz halde.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka, soykırım saldırılarıyla daha da ağırlaştı; yakıt, gıda ve temel insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar, sivillerin yaşam mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırdı.

Hasarlı okullar, çadır alanları ve geçici barınma merkezleri, Gazze'de yüz binlerce kişi için artık tek sığınak.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İftar, Gazze, Son Dakika

