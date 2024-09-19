Gazze'de İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor - Son Dakika
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Gazze'de İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor

UNRWA, Gazze'de insanlara gıda yardımının %83'ünün ulaşamadığını, 2 günde bir öğün yediklerini belirtti.

19.09.2024 11:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 11 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de halkın ortalama iki günde bir öğün yemek yiyebildiğini belirtti.

UNRWA'dan İsrail saldırılarıyla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de halkın gıda ihtiyacına ilişkin açıklama yapıldı.

İnsan hakları örgütü Norveç Mülteci Konseyi (NRC) ve diğer kuruluşların verilerine göre, ihtiyaç duyulan gıda yardımının yüzde 83'ünün Gazze Şeridi'ne ulaştırılamadığına vurgu yapılan açıklamada, "(Gazze'de) İnsanlar ortalama her iki günde bir öğün yemek yiyor." ifadesi kullanıldı.

UNRWA ve ortaklarının düzenledikleri aktivitelerde yetersiz beslenmenin etkilerini azaltmak için çocuklara yüksek enerjili bisküviler dağıttığı kaydedildi.

İnsani felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun 11 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de birçok kişi gıda, su, hijyen malzemesi ve barınacak yer gibi temel ihtiyaçlara erişim sağlayamıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, bölgede açlık sebebiyle 36 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri de İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle suçlayarak, Gazze'deki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Sağlık, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor - Son Dakika

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