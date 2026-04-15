Gazze'de İsrail'in Hava Saldırısı: 4 Ölü

15.04.2026 09:47
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

GAZZE, 15 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in salı gecesi Gazze'nin batısındaki bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında en az 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin sağlık kaynakları yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Eş-Şati Mülteci Kampı içerisindeki bir kışlaya ve yakınında yer alan jeneratörlere isabet etmesi sonucu can kayıpları ve yaralanmaların meydana geldiğini, ardından yaralıların Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, bir İHA'nın bölgeye en az bir füze ateşleyerek yüksek bir patlamaya ve yangına neden olduğunu, ambulans ekiplerinin bölgedeki yaralıları tahliye ettiğini ve bölge sakinleri arasında panik yaşandığını söyledi.

Sağlık kaynakları, saatler önce Gazze'de bir araca düzenlenen bir başka İsrail saldırısında aralarında 1'i çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini de ifade etti.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

