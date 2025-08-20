Gazze'de İsrail Saldırısında 30 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırısında 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

20.08.2025 17:35
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusunun salı günü Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin yerinden edilmiş insanların kaldığı çadır kampları ile yardım dağıtım merkezlerinin yakınlarına ateş açması ve bombalaması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Basal, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan yardım merkezlerinin yakınında ateş açması sonucu 2 kişinin, Han Yunus'un Mawasi bölgesinde ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Deyr el Balah kentindeki Ebu Safar Alışveriş Merkezi yakınında düzenlenen hava saldırısında 5 kişi, Netzarim kavşağı yakınındaki başka bir saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı. Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze ve Han Yunus'un batısında düzenlenen saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Deyr el Balah'ın güneydoğusundaki Kissufim bölgesi yakınında İsrail'in açtığı ateş sonucu ise 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Deyr el Balah'ın Basah bölgesinde bir mülteci çadırını hedef alan saldırıda ise biri 13 yaşında olmak üzere 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

El-Awda Hastanesi, Gazze'nin orta kesimlerindeki Salah al-Din Caddesi'ndeki bir yardım dağıtım noktası yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırı sonrası hastaneye 7 yaralının ve 2 cenazenin getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü verdiği bilgiye göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun askeri saldırılardan bu yana en az 10.460 Filistinli hayatını kaybetti ve 44.189 kişi de yaralandı. Böylece çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 62.004'e, yaralı sayısı ise 156.230'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua

