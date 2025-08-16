Gazze'de Kadınlar ve Kız Çocukları Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Gazze'de Kadınlar ve Kız Çocukları Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

16.08.2025 15:21
BM, Gazze'deki kadın ve kız çocuklarının ciddi açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki kadın ve kız çocuklarının ciddi bir kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in yürüttüğü şiddetli saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan krizlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında. Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları, yiyecek ve su bulmak için dışarı çıkmak gibi ciddi ölüm riski taşıyan hayatta kalma yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumdan Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların geniş ölçekte ulaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Gazze, tarihinin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor. Kıtlık koşulları ve İsrail'in uyguladığı soykırım saldırıları iç içe geçiyor. 2 Mart'tan bu yana İsrail, tüm sınır kapılarını kapatarak insani yardımların girişini engelliyor. Sınırlı miktarda izin verilen yardımlar ise açlık çeken Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 108'i çocuk 251'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye tüm geçişleri kapatarak insani yardımların girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze'de ciddi bir açlık tehlikesine yol açmış durumda.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da Gazze'deki halkın üçte birinin günlerdir yemek yiyemediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

