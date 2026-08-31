Gazze'de Kilim Üretimi Devam Ediyor

Filistinli dokumacı Husam es-Savvaf, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybederek çadırlarda yaşamaya mahkum edilen Gazzelilerin yere serecekleri kilim ihtiyacını karşılamak için elektriğin olmadığı Gazze'de yeniden tezgah başına geçti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar, bölgede yaşam alanlarını büyük ölçüde tahrip ederken, yaklaşık bir yıl önce varılan ateşkese rağmen saldırılar ve ağır yaşam koşulları devam ediyor.

Eskiden evlerinde halı kullanan Filistinliler, son yıllarda yaşamaya mecbur bırakıldıkları çadırlarda halı yerine kilim gibi daha hafif ve zorunlu "göç" durumunda taşınabilir yaygılar kullanmak zorunda.

Elektrik yok, üretim eski usul yöntemlerle yapılıyor???????

Filistinli dokumacı Savvaf da bu ihtiyacı karşılamak için Gazze kentinin doğusundaki Şağaf bölgesinde bulunan küçük atölyesini yeniden faaliyete geçirdi.

Ancak Gazze'deki elektrik sıkıntısı nedeniyle üretimin her aşamasında eski usul yöntemlere başvurmak zorunda kalan Savvaf, kilimlerde kullanılacak iplikleri el çıkrığıyla sarıyor, kilimleri ise geleneksel dokuma tezgahlarında elle dokuyor.

Baba mesleğiyle hem insanların ihtiyacını karşılıyor hem de geçimini sağlıyor

Yaklaşık 300-400 yıldır aile mesleği olarak dokumacılıkla uğraştıklarını, halı ve kilim ürettiklerini anlatan Savvaf, İsrail saldırılarının başlamasıyla birlikte bu işe ara verdiklerini belirtti.

İnsanların yere serecek kilim ve hasır bulmakta zorlandığını görünce dokumacılığa dönmeye karar verdiğini söyleyen Savvaf, özellikle çadırlarda yaşayanların kilimlere büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Savvaf, yeniden tezgah başına geçerek hem insanların temel ihtiyaçlarından birini karşılamaya çalıştıklarını hem de kendisinin ve yanında çalışan birkaç kişinin geçimini sağladıklarını dile getirdi.

Ham madde sıkıntısına rağmen üretim sürüyor

Üretim sırasında ciddi ham madde sıkıntısı yaşadıklarını belirten Savvaf, şöyle konuştu:

"Ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Savaş sırasında fabrikalarımızda büyük yıkım yaşandı. Benim birden fazla depom vardı. Bunlardan bir kısmı yandı kül oldu. İplerin yüzde 80-85'i telef oldu."

Elde kalan iplik ve makinelerle üretime devam ettiklerini anlatan Savvaf, piyasada halı bulunmaması ve kilimlerin halıya kıyasla daha uygun fiyatlı olması nedeniyle ürünlerine talebin arttığını ifade etti.

"Elektrik olmadığı için iplikleri sarmada el çıkrığı kullanıyoruz"

Gazze'deki elektrik kesintilerinin üretimi de zorlaştırdığını söyleyen Savvaf, bu nedenle dokumanın her aşamasında geleneksel yöntemleri kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"Elektrik olmadığı için iplikleri sarmada el çıkrığı kullanmak zorunda kaldık. Ne yapalım, dünya dönüyor, hayat devam ediyor." diyen Savvaf, Gazze'de İsrail işgalindeki Sarı Hat'ta çok yakın olmalarına rağmen baba mesleğini devam ettirmek için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini söyledi.