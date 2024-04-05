Gazze'de öldürülen yardım çalışanının ailesi İsrailli askerlerin yargılanmasını destekliyor - Son Dakika
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Gazze'de öldürülen yardım çalışanının ailesi İsrailli askerlerin yargılanmasını destekliyor

Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanlarından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'un ailesi, İsrailli askerlerin savaş suçuyla yargılanmasını desteklediklerini açıkladı. Frankcom'un ailesi, İsrail hükümetinin ve ordusunun WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili açıklamalarının hayal kırıklığı olduğunu belirterek, insani yardım çalışanlarının hayatlarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

05.04.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'un ailesi, İsrailli askerlerin savaş suçuyla yargılanmasını destekliyor.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Frankcom'un ailesi, WCK çalışanlarının öldürülmesine karışan İsrailli askerlere karşı savaş suçu soruşturmasını ve gerekli görülmesi halinde olası suçlamaları desteklemeye istekli olduğunu açıkladı.

Frankcom'un erkek kardeşi Mal, kız kardeşinin öldürülmesinden tüm ailenin derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Bu asla yaşanmamalıydı." dedi.

Frankcom'un aile üyeleri, İsrail hükümetinin ve ordusunun WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili ilk açıklamalarının hayal kırıklığı olduğunu belirterek, insani yardım çalışanlarının hayatlarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya'nın WCK çalışanlarının öldürülmesinin ardından İsrail'e tepkisi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 2 Nisan'da, WCK çalışanlarının İsrail'in saldırılarında öldürülmesinin "bir trajedi" olduğunu vurgulamış, İsrail'in olaya ilişkin bütün sorumluluğu üstlenmesini talep etmişti.

Albanese, 3 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın Zomi Frankcom'un ölümünden duyduğu öfkeyi ve endişeyi Başbakan Netanyahu'ya telefon görüşmesinde dile getirdim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de öldürülen yardım çalışanının ailesi İsrailli askerlerin yargılanmasını destekliyor - Son Dakika

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