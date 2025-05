Gazze'de yaralanan kuzenine refakat için geldiği Türkiye'de gönüllü ders veriyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ağır yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen kuzenine refakat eden resim öğretmeni Hiba Zaqout, gönüllü olarak çocuklara resim, Arapça ve Kur'an dersleri veriyor.

Gazze'deki Aksa Üniversitesinden mezun olan Zaqout, 10 yıl boyunca ülkesinde resim öğretmenliği yaptı.

İsrail saldırılarında teyzesi, yeğenleri ve kuzenleriyle birlikte 50'ye yakın akrabasını kaybettiğini söyleyen genç kadın, bombardımanda ağır yaralanarak gözünü ve bacağını kaybeden kuzeni Sunduz Zaqout'un tedavisi için 1,5 yıl önce Türkiye'ye geldi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 6 ay boyunca tedavisi süren kuzenine refakat eden Zaqout, zorlu sürecin ardından da kontrolleri devam eden kuzenine destek oluyor.

Hastaneden çıktıktan sonra yardım kuruluşlarının desteğiyle Ankara'da kiraladıkları evde kuzeninin bakımını üstlenen Zaqout, bir yandan da gönüllü olarak resim, Arapça ve Kur'an dersi veriyor.

"Türkiye'ye yük olmak istemedim"

Ülkesinde uzun yıllar resim öğretmenliği yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini belirten Zaqout, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara kardeşliği, dayanışmayı ve İslam ahlakını aşılamaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de mesleğini yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Zaqout, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğim zaman tedavi sürecini atlattıktan sonra kendi evimize geçer geçmez çabalamaya başladım. Çünkü Filistin halkı olarak biz evde oturmayı, mücadelesiz durmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Sürekli bir mücadele etme çabamız var. Türkiye'ye yük olmak istemedim. Sürekli bu hissi içimde taşıyarak adım attım ve ona göre davrandım. Şu an burada gönüllü olarak Arapça, Kur'an ve resim dersleri veriyor olmam, yeteneğimi başka çocuklara, yeni nesillere aktarmayı istememden kaynaklı."

Kendi isteğiyle öğretmenlik yaptığını ifade eden Zaqout, "Bundan hiç pişman değilim. Oturup evde yardım beklemek yerine çalışmayı, bir şeyler elde etmeyi, bir şeyleri başarmayı istiyorum. Benim hayatım bundan ibaret." dedi.

Zaqout, resim derslerinin, çocukların iç dünyalarını dışa yansıttığına inandığını ve çizilen her motifin, yaşanmışlıkların bir yansıması olduğunu ifade etti. Zaqout, çocuklara resim öğretmenin kendisine de iyi geldiğini söyledi.

"Gazze meselesine destek çıkan tek Müslüman ülke Türkiye"

Türkiye'de kendini yabancı gibi hissetmediğini dile getiren Zaqout şunları kaydetti:

"7 Ekim ve Gazze meselesi başlamadan önce bile Türkiye'ye karşı bizde derin bir sevgi, hoşgörü ve hayranlık vardı. Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi, sevgimizi her zaman dile getiriyoruz. Savaştan sonra da savaştan önce olduğu gibi bize destek olacaklarını gösterdiler. Aynı zamanda bence şu an Gazze meselesine destek çıkan tek Müslüman ülkesi Türkiye. Biz geldiğimizden beri Türk halkından herhangi bir kötü davranış, kötü bir söz, kötü bir şey işitmedik. Tamamen bizim yanımızda durdular, destek oldular. Her konuda yardımcı olmaya çalıştılar."

Zaqout, geçen yıl TBMM'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendi çizdiği Mescid-i Aksa tablosunu hediye ettiği anların anlatılamayacak kadar güzel olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın, Filistin halkı için çok önemli olduğunu vurgulayan Zaqout, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim için çok değerli. Bize göstermiş olduğu değerden, düşünceden, çabadan dolayı bu yükün altında mahcup kaldım. Onca devlet başkanları arasında en çok çabalayıp, gerçekten yardım elini uzatan devletlerden biri Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben de Mescid-i Aksa'nın çizimini yaparak ona takdim ettim. O anki hislerimi anlatamam. Çünkü ancak yaşandığı zaman anlaşılabilir. Orada bize samimiyetle, hoşgörüyle, sanki bir devlet makamı olmaksızın ailemize, yuvamıza gelmişiz gibi hissettirdiği için kendisine teşekkür ederek her yerde bunu anlatıyorum."

"Bu artık sadece Filistin meselesi değil, bir insanlık meselesi"

Zaqout, annesinin, babasının, eşinin hala Gazze'de olduğunu ve onları çok özlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Orada insanların açlıktan ölmesi, bizim burada bir şey yapamıyor olmamız, bize hüzün veriyor. Biz ilk başta iki aylık tedavi süreci için geldiğimizi, 2-3 aya döneceğimizi düşünüyorduk. Maalesef tüm giriş, çıkışların kapalı olması nedeniyle 1,5 senedir buradayız ve hiçbir şey yapamıyoruz."

Gazze'de yaşananları, "savaş" kelimesiyle tanımlamanın yetersiz olduğunu ifade eden Zaqout, "Bu bir savaş değil. Burada sivillere saldırılıyor. Bu bir soykırım. Direkt etnik bir soykırım hatta." ifadelerini kullandı.

Zaqout, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, savaşın sona ermesi için yardım edilmesini istedi.