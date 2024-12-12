Gazze'de Yardım Çalışanlarına Saldırı: 722 Ölü

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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısında insani yardım ulaştırma faaliyetleri yürüten 13 Filistinliyi öldürmesi sonucu yardım ulaştırırken ölenlerin sayısının 722'ye yükseldiğini duyurdu.

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, soykırım suçunun devam ettiği bir dönemde, Gazze halkının gıda ve malzeme ihtiyacının yüzde 5'inden azını karşılayan yardımları sağlayan 13 personele suikast düzenleyerek planlı bir katliam gerçekleştirdiği dile getirildi.

Ofisin açıklamasında, İsrail'in işlediği bu suçla birlikte yardım ulaştırma faaliyetleri sırasında ölenlerin sayısının (polis ve yardım personeli dahil) 722'ye yükseldiği, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım savaşı sırasında onlara yönelik 144 saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in, işlediği bu suçla, çocuklar, kadınlar ve savunmasız gruplar da dahil olmak üzere sivillere açlığı dayatmayı hedeflediği ve uluslararası hukuka göre bir insanlık suçu olduğu aktarılan açıklamada, polis ve yardım personelinin öldürülmesinden tamamen İsrail ve ABD'nin yanı sıra soykırıma ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail'in işlediği "vahşi suçlara" ve açlık silahını sivillere karşı kullanma girişimlerine karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara açık ve samimi bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuldu.