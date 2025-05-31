İsrail, sözde insani yardım maskesiyle Filistinlileri öldürmeye başladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan sözde insani yardım merkezlerinde şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verdi.

17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ, 86 KİŞİ YARALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu yardım mekanizması nedeniyle 29 Mayıs'ta 1, 30 Mayıs'ta da 5 kişinin daha öldüğü ve toplam sayının 17'ye yükseldiği, 86 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

ABD'Lİ GÖREVLİLER, BİNLERCE FİLİSTİNLİYİ DAĞITMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇMIŞTI

27 Mayıs'ta faaliyetlerine başladığı duyurulan "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolünde bulunan bir dağıtım noktasında ABD'li görevliler, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açmıştı.

BM VE DİĞER BAĞIMSIZ YARDIM KURULUŞLARININ SAF DIŞI EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Washington ve Tel Aviv yönetimleri bulunuyor. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti de bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

İCRA DİREKTÖRÜ, AÇILIŞ TÖRENİNDEN BİR GÜN ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu. Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.