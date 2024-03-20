Gazze'deki hamile kadınlar ve yeni anneler hayatta kalma mücadelesi veriyor

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NEW Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), "Hamile kadınlar ve yeni anneler kendilerini ve çocuklarını hayatta tutmak için sürekli yeni mücadelelerle karşılaşıyor." açıklamasında bulundu.

UNFPA, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'de durumun düzeltilmesi için öncelikli olarak ateşkesin şart olduğu bildirilen mesajda, aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulandı.

Mesajda, Gazze'de insanların açlık çektiği ve kuzeyde kıtlığın eşiğinde olunduğu belirtilerek, "Hamile kadınlar ve yeni anneler kendilerini ve çocuklarını hayatta tutmak için sürekli yeni mücadelelerle karşılaşıyor." uyarısı yapıldı.

İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor. İsrail, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.