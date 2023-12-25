Gazze\'deki İnsani Felaket Büyüyor

ÇEKİM TARİHİ: 23 Aralık 2023

1. Gazze'nin orta kesiminden ayrılan Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

4. Gazze'nin orta kesimini tahliye eden Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

6. Güvenlik Konseyi Meclisi'nden çeşitli görüntüler

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği beklenmedik saldırıya yanıt olarak İsrail'in askeri operasyon başlatmasından bu yana Gazze'deki insani felaket giderek büyüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 20.258'e yükseldiğini, 53.688 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden edildi.

Kara harekatını genişleten İsrail ordusunun Cuma günü bölge sakinlerini daha güneye gitmeleri konusunda uyarmasından bu yana Filistinliler Gazze'nin orta kesimlerini tahliye ediyor.

"Evlerimizdeyken bile hayat şartlarımız kötüydü. Sokaklarda hayatımız daha da kötüye gidecek."

"Bir süre önce Bureyc kampından çıkarıldım ve hava soğuk olduğu için battaniye almak üzere buraya dönmek zorunda kaldım. Burada durum çok kötü. Bölgeden büyük bir göç var. Çok sayıda ölü ve yaralı var."

Gazzeliler ayrıca yardım sevkiyatını kısıtlayan İsrail ablukası nedeniyle ciddi elektrik, gıda, tıbbi malzeme ve barınak sıkıntısı çekiyor.

"Acil insani yardıma ihtiyaç var, çok acil. Ateşkese ihtiyaç var. Burada ikinci bir seçenek söz konusu değil. Tek bir çözüm var, o da ateşkes. Ateşkes olmazsa insani yardımı nasıl sağlayabilirsiniz? Havadan bombalar yağarken hiçbir tır bölgeye giremez. Dolayısıyla, sonraki yüzlerce adımı atabilmek için öncelikle ilk adımı atmak zorundayız. İnsanların yeniden yerleştirilmesi, yaşadıkları yerlerin, okulların, hastanelerin yeniden inşası vatandaşların temel ihtiyaçlarını oluşturuyor."

BM Güvenlik Konseyi Cuma günü, İsrail ile Hamas arasında "düşmanlıkların acilen askıya alınması" çağrısını içermeksizin Gazze'de zor durumdaki sivillere yardım sevkiyatının derhal hızlandırılmasını vurgulayan önemli bir karar tasarısını kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan karar tasarısı 13 konsey üyesinin desteğini alırken, 15 üyesi bulunan konseydeki oylamada ABD ve Rusya çekimser kalmayı tercih etti.

Oylama, "silahlı çatışmaların askıya alınması" çağrısını içeren bir Rus tasarısını ABD'nin veto etmesinin ardından gerçekleşti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)