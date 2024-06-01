Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri, Biden'ın Ateşkes Önerisine Umutlu Ama Netanyahu'yu Uyarıyor - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri, Biden'ın Ateşkes Önerisine Umutlu Ama Netanyahu'yu Uyarıyor

Gazze\'deki İsrailli Esirlerin Aileleri, Biden\'ın Ateşkes Önerisine Umutlu Ama Netanyahu\'yu Uyarıyor

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin çocuklarının geri dönüşü konusunda kendilerine umut verdiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu öneriyi baltalayabileceğini belirtti. Esir yakınları, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ortak basın toplantısı düzenledi. Esirlerin yakınlarından biri basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Biden'ın konuşması bize ilk kez çocuklarımızı geri verme konusunda gerçek bir umut sunuyor, ancak Netanyahu bu anlaşmayı da baltalayabilir.' dedi. Bir başka esir yakını ise Netanyahu'ya tüm engelleri kaldırması ve Biden'ın açıkladığı öneriye destek verme çağrısında bulundu. Esirlerin aileleri, bugün tüm İsraillileri sokaklara çıkmaya ve derhal esir takası anlaşmasına varılması talebiyle gösterilere katılmaya çağırdı.

01.06.2024 21:01
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin çocuklarının geri dönüşü konusunda kendilerine umut verdiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu öneriyi baltalayabileceğini belirtti.

Esir yakınları, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Esirlerin yakınlarından biri basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biden'ın konuşması bize ilk kez çocuklarımızı geri verme konusunda gerçek bir umut sunuyor, ancak Netanyahu bu anlaşmayı da baltalayabilir." dedi.

Bir başka esir yakını ise Netanyahu'ya tüm engelleri kaldırması ve Biden'ın açıkladığı öneriye destek verme çağrısında bulundu.

Basın toplantısında konuşan bir esir yakını da "Netanyahu'ya şantaj yapan, anlaşmayı tehdit eden bir azınlık var, biz de anlaşmayı desteklemeli ve alanı fanatiklere bırakmamalıyız." dedi.

Esirlerin aileleri, bugün tüm İsraillileri sokaklara çıkmaya ve derhal esir takası anlaşmasına varılması talebiyle gösterilere katılmaya çağırdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri Forumu'nun, Parlamento üyelerine "Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine evet demeleri" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Ailelerin, Knesset üyelerine esirlerin serbest bırakılması fırsatını kaçırmamaları" çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde, esirlerin ailelerinin bugün ilerleyen saatlerde, ülke çapında yapılması beklenen gösteriler sırasında Knesset üyelerinden ve Netanyahu hükümetindeki bakanlardan anlaşmayı onaylamalarını talep edecekleri aktarıldı.

Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Joe Biden, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri, Biden'ın Ateşkes Önerisine Umutlu Ama Netanyahu'yu Uyarıyor - Son Dakika

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