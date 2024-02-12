Gazze\'deki Nasır Hastanesi\'nin acil servisi kanalizasyon sularının altında kaldı

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin acil servisinin kanalizasyon sularının altında kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin acil servisi kanalizasyon suları altında kaldı. Bu durum ekiplerin çalışmasını da engelliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin hastane dışında hareket eden her şeyi doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Kanalizasyon şebekesini onarmak için hastane avlularında hareket eden teknik ekipleri korumamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in devam eden yoğun bombardımanları Han Yunus'un altyapı, kanalizasyon ve su ağlarını tahrip etti, atık suların yollara ve mahallelere sızmasına yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını belirtmişti.

Hastanenin asgari seviyede hizmet verdiğini kaydeden Ghebreyesus, "Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hastaların ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.