Gazze'deki Okulların Yüzde 93'ü Yıkıldı - Son Dakika
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Gazze'deki Okulların Yüzde 93'ü Yıkıldı

İsrail'in bombalarıyla Gazze'deki okulların büyük kısmı tam ya da kısmen yıkıldı, birçok öğrenci öldü.

03.10.2024 16:16
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İsrail'in bir yıldır aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 93'ünün kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin, Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi sonucu sığınma merkezine dönüşen eğitim kurumlarının devamlı olarak İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yıldır yaptığı soykırım sırasında okul binalarının yüzde 93'ünün tamamen ya da kısmen yıkıldığı kaydedildi.

Çeşitli eğitim, uygulama, üretim ve rehabilitasyon merkezlerinin çoğunun yıkıldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ilköğretim ve lise çağındaki 11 bin 600'den fazla öğrencinin öldüğü, 1100'den fazla üniversite öğrencisi, 750 öğretmen ve eğitim alanında çalışan kişi ile 130 akademisyenin katledildiği bilgisi verildi.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten önce Gazze Şeridi'nde 17 üniversite ve topluluk kolejlerinin yanı sıra 800 bin öğrencinin eğitim aldığı 796 okul bulunuyordu. İsrail ordusu, saldırılarıyla bu okulların 130'dan fazlasını tamamen yıktı.

Batı Şeria'da 9 Eylül'de okullar açılırken, Gazze'deki Filistinli öğrenciler art arda ikinci yılda da eğitime başlayamadı.

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Ahmed en-Neccar da İsrail saldırılarında Gazze'deki 6 üniversitenin tamamen yıkıldığını belirterek, bunların Gazze İslam Üniversitesi, el-İsra Üniversitesi, er-Rabat Üniversitesi, el-Ezher Üniversitesi, el-Aksa Üniversitesi ve Kudüs Açık Üniversitesi olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Okulların Yüzde 93'ü Yıkıldı - Son Dakika

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