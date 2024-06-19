Gazze'deki Sağlık Koşulları İsrail Saldırıları Nedeniyle Kötüleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Sağlık Koşulları İsrail Saldırıları Nedeniyle Kötüleşiyor

Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşulları, İsrail saldırıları nedeniyle giderek kötüleşiyor. Sağlık koşullarının felaket olduğunu belirten Mervan el-Hems, hastanelerin hedef alınması ve ilaç yetersizliği nedeniyle bazı hastaların hayatını kaybettiğini ifade etti. Ayrıca, yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplarda bulaşıcı hastalıkların yayıldığı ve su sıkıntısı yaşandığı da belirtildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise İsrail ve ABD'nin yardımların ulaşmasını engellediğini ve Gazze'nin açlığa sürüklendiğini açıkladı.

19.06.2024 05:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki sahra hastanelerinin koordinatörü Mervan el-Hems, Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarının İsrail saldırıları nedeniyle giderek kötüleştiğini, bazı hastaların ilaç yetersizliğinden öldüğünü ifade etti.

Hems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu felaket ve savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hastaneleri hedef alması nedeniyle daha da kötüleşiyor." dedi.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin hasta ve yaralılarla dolu olduğunu, İsrail ordusunun hastaneyi ve çevresini hedef alması nedeniyle kanalizasyon sorunu yaşadıklarını belirten Hems, "Daha fazla hasta ve yaralıyı almaya yetecek kadar yatağımız yok, tıbbi stok tükeniyor ve bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor." diye konuştu.

Yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplarda Hepatit başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayıldığına dikkati çeken Hems, kanalizasyon suları nedeniyle hastane ve kamp çevresinde böceklerin arttığını ifade etti.

Çadırlara ve kamplara ulaşan suyun içmeye uygun olmadığını söyleyen Hems, "Kıtlık Gazze Şeridi'nin kuzeyini kırıp geçiriyor ve çocuklar için yetersiz beslenmenin önüne geçemiyoruz." dedi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden salı günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD'nin Filistin halkına yardımların ulaşmasını engellediği belirtilerek, Gazze Şeridi'nin gittikçe açlığa sürüklendiği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu bildirilmişti.

ABD ve İsrail'in Gazze'de 2,4 milyon sivilin açlığa mahkum edilmesinde kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, hasta ve çocuklara uygulanan aç bırakma politikasının, gıda ve ilaç girişinin yasaklanmasının insani olmayan tehlikeli bir yol olduğu kaydedilmişti.

Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik bir soykırım suçu olduğu belirtilerek, bu suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edilmişti.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

Kaynak: AA

Bulaşıcı Hastalıklar, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Sağlık Koşulları İsrail Saldırıları Nedeniyle Kötüleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 06:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Sağlık Koşulları İsrail Saldırıları Nedeniyle Kötüleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement