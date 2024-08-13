Gazze'deki Türk Kızılay aşevine KADEM'den destek - Son Dakika
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Gazze'deki Türk Kızılay aşevine KADEM'den destek

Gazze\'deki Türk Kızılay aşevine KADEM\'den destek

Gazze'de faaliyet gösteren Türk Kızılay aşevine Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) destek geldi. KADEM'in katkısıyla Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevinden günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanacak.

13.08.2024 10:24
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50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşadığı Gazze'de faaliyetini sürdüren Türk Kızılay aşevine Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) destek geldi. Kızılay'ın Gazze'deki aşevi için bağışta bulunan KADEM, başta kadın ve çocuklar olmak üzere günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Gazze'de 10 aydır devam eden insani kriz nedeniyle yerinden edilen çatışma mağdurları, açlık ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyor. Nüfusun yarısını oluşturan 1 milyonu aşkın insanın kıtlığın eşiğinde hayatta kalmak için çabaladığı bölgede Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara rağmen Gazze'nin Deyr Belah kentinde aşevi faaliyetini aralıksız sürdürüyor.

Çatışmaların başlangıcı olan Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 2 milyon öğün yemeği bağışçılarının desteğiyle Gazzeli mağdurlara ulaştıran Türk Kızılay'a Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de destek verdi. KADEM'in katkısıyla Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevinden 76 gün boyunca günde 15 bin öğünlük sıcak yemek ulaştırılacak. İş birliği ile toplamda 1 milyon 140 bin öğün sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.

"BU DESTEKLER, DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ HATIRLATIYOR"

Gazze'deki çatışma mağdurlarına daha fazla insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'de savaş ve çatışmanın yarattığı zorluklara ek olarak aylardır felaket düzeyinde açlık yaşanıyor. Bölgede 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeye bağlı acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Gazze'deki çatışma mağdurlarına destek olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. KADEM ile de bu anlamda bir iş birliği yaptık. Aşevi odaklı iş birliğimiz, Gazze halkına sıcak bir yemek ulaştırmanın ötesinde, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına atılmış anlamlı bir adımdır. Bu destekler, aynı zamanda insanlığın ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na bu anlamlı kampanyayı başlattıkları ve yürüttükleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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