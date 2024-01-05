Gazze\'deki yerinden edilmiş ailelere yardım için genç gönüllüler harekete geçti

GAZZE, 5 Ocak (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli genç Ahmed Masoud, savaşta harap olan kıyı bölgesinin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş binlerce kişiye yiyecek ve barınma yeri sağlanmasına yardımcı olan gönüllülerden biri.

Xinhua'ya konuşan 26 yaşındaki Masoud, "Burada yakın zamanda yerinden edilmiş aileler için günlük yaklaşık 5.000 öğün yemek tedarik etmemiz gerekiyor" dedi.

Masoud, "Devam eden İsrail saldırılarında ölümden dönen ve bilinmeyen bir akıbete koşan bu insanların temel ihtiyaçlara erişimi yok" diye konuştu.

Kendisi de yerinden edilmiş bir kişi olan Masoud, üç ay önce ailesiyle birlikte Gazze kentindeki evlerini terk etmek zorunda kaldıklarında gönüllülük fikrinin aklına düştüğünü ve o zamandan beri üç kez yer değiştirdiklerini belirtti.

Masoud, "Göç ettiğimiz her yerde, hayatımızı düzene sokana kadar çok sıkıntı çektik. Beş ya da altı gün sonra zar zor yiyecek bulabildik. Bazen de kalacak yer bulamadığımızdan sokaklarda uyumak zorunda kaldık" dedi.

Yaşadığı acılar, yerinden edilmiş diğer ailelere yardım etme konusunda Masoud'a ilham vermiş. Masoud, 30 genç adamla bir grup kurarak, yerinden edilenler için gerekli fonu sağlamak amacıyla yerel iş insanları, uluslararası kuruluşlar ve yabancı bağışçılarla temasa geçmiş.

Filistinli genç, "Gerekli parayı bulduktan sonra yemek pişirmeye ve halkımız için geçici çadırlar inşa etmeye başladık. Projemiz her geçen gün genişledi ve bağışçıların sayısı arttı" dedi.

Masoud, "Ancak Refah'a gelen yerinden edilmiş ailelerin sayısı arttığı için ihtiyaç sahibi tüm ailelere yardım etmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

Savaşın yerle bir ettiği bölgedeki Filistinliler, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun düzenlediği kanlı saldırıların gölgesinde yaşıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, Perşembe günü itibarıyla saldırılarda 22.438 Filistinli öldürülürken, 57.614'ü aşkın kişi de yaralandı.

Gazze'deki hükümet basın ofisine göre, İsrail saldırıları Gazze'de 1,9 milyondan fazla insanı yerinden ederken, bu kişilerin büyük çoğunluğu güney sınır bölgesindeki küçük bir alana sıkışıp kaldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) Pazar günü yapılan açıklamada, "Yerlerinden edilen kişilerin yaklaşık 1,4 milyonu UNRWA'ya bağlı 155 tesiste kayıt altına alındı" denildi.

Masoud ile birlikte çalışan bir başka Filistinli genç olan Muhammed Nijim ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yerinden edilen yaklaşık 400.000 kişi, akrabalarının evlerine ya da geçici çadırlara sığınmak zorunda kaldı. Kış mevsimindeyiz ve insanların soğuktan korunabilecekleri makul barınma yerlerinde yaşamaları gerekiyor" dedi.

Nijim, "Şimdiye kadar yaklaşık 20.000 çadır kurduk ve bunları yerinden edilmiş insanlara ücretsiz olarak sunduk. Halkımız için daha fazla çadır kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Güneydeki Han Yunus kentinden gelen Safaa Shihada isminde bir kadın, genç gönüllülerin yaptıklarının, göç ettikleri esnada kendisi ve ailesi için "can simidi" olduğunu ifade etti.

Xinhua'ya konuşan 39 yaşındaki kadın, "Bu yardım olmasaydı, bize dayatılan böylesine trajik bir durumla ne ailem ne de ben başa çıkabilirdik" dedi.