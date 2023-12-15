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Gazze'deki yerinden edilmiş insanlar için kış mevsimi zorlu geçiyor - Son Dakika
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Gazze'deki yerinden edilmiş insanlar için kış mevsimi zorlu geçiyor

Gazze'de yerinden edilmiş insanlar için kış mevsimi, zorlu yaşamlarını daha da güç hale getiriyor. Çadırlarının soğuktan ve İsrail'in hava saldırılarından koruyamadığını belirten insanlar, yardım taleplerini dile getiriyor. Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edilmiş durumda ve birçoğu birden fazla kez yerinden edilmiş. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın bölgedeki tesislerinde 1,3 milyon kişi kayıtlı ve 97 kamp bulunuyor.

Gazze\'deki yerinden edilmiş insanlar için kış mevsimi zorlu geçiyor
15.12.2023 - 12:20,
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ÇEKİM TARİHİ: 13 Aralık 2023

1. Mülteci kampından çeşitli görüntüler

Gazze'de yerinden edilmiş insanlar için kış mevsimi, halihazırda zor olan yaşamlarını daha da güç hale getirdi. Xinhua'ya konuşan pek çok kişi, çadırlarının kendilerini ne soğuktan ne de İsrail'in hava saldırılarından koruyabildiğini söyledi.

"Dün gece uyurken yağmur suyu çadırımın içine sızdı. Çadırlar arasındaki koridorlara koştum ve yağmur suyu bizi de yakaladı. Kızımın soğuktan nasıl hastalandığını görüyorsunuz."

"Yağmur suları yerlerimizi ıslatırken soğuk hepimizi öldürebilir. Bir haftadan uzun bir süredir, bana içinde yaşayabileceğim ve ailemi soğuk havadan koruyabileceğim bir çadır vermeleri için tüm kuruluşlara başvurdum."

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 85'i ülke içinde yerinden edildi. ve bu kişilerin bir kısmı halihazırda birden fazla kez yerinden edilmiş durumda.

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık 1,3 milyonu, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın bölgedeki 154 tesisine kayıt yaptırmış durumda. Bunların 1,1 milyondan fazlası, kuruluşun Gazze'nin iç kesimlerinde ve güneyinde bulunan 97 kampta kalıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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