Gazze Hükümeti, İsrail\'in Refah Kentine Saldırı Uyarısı Yaptı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulundu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden "İsrail'in Refah kentine kara saldırısı düzenleme" beyanlarına dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve kuzeydeki saldırılardan kaçanlarla birlikte ciddi nüfus artışına sahne olan Refah'a düzenlenecek muhtemel kara saldırılarının sorumlusunun İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum olduğu belirtildi.
İsrail medyasında son zamanlarda yer verilen Refah'a kara saldırısı haberlerine ilişkin, bu saldırıların on binlerce ölü ve yaralıyla sonuçlanacak küresel bir felaket ve katliam tehdidi oluşturduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma, İsrail'i, Gazze'de çocuklar ve kadınlar dahil on binlerce sivile karşı yürüttüğü soykırım saldırılarını ve işgal tehditlerini durdurması için yükümlülük altına sokacak bir karar almaya çağırıyoruz."
İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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