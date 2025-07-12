Gazze İçin Yeni Eylem Planı

Gazze'nin yeniden inşasına odaklanan Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı (CEAPAD) toplantısında, Gazze'ye yönelik eylem planı kabul edildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, CEAPAD'ın dördüncü bakanlar toplantısı, dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlendi.

Toplantının ardından kabul edildiği açıklanan eylem planında, Gazze'de gittikçe kötüleşen insani duruma dikkat çekildi.

Açıklamada, sivillerin güvenliğinin ve refahının sağlanabilmesi için tüm şiddet eylemlerinin durdurulması gerektiği vurgulanarak, bölgede acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı.

Filistin'in kendi kaderini tayin etmesine yönelik bağlılığın da teyit edildiği açıklamada, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak iki devletli çözümün uygulanması ele alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 823 Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin 887 kişi de yaralandı.