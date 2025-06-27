Gazze'nin Kayıp Çocukları Davutpaşa'da Gösterildi - Son Dakika
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Gazze'nin Kayıp Çocukları Davutpaşa'da Gösterildi

27.06.2025 11:09
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Fatih Belediyesi 'Avluda Sinema' programında Zümrüt Sönmez'in belgeselini izleyici ile buluşturdu.

Fatih Belediyesinin Davutpaşa Medresesi'nde başlattığı "Avluda Sinema" programı, " Gazze'nin Kayıp Çocukları" belgeselini izleyiciyle buluşturdu.

Yönetmen, uygulayıcı yapımcı ve gazeteci Zümrüt Sönmez, belgesele ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT World olarak Gazze'deki soykırıma dair 7 Ekim 2023'ten bu yana çeşitli yayınlar yaptıklarını, imza attıkları birçok İngilizce belgeselin dünyadaki festivallerde ses getirdiğini söyledi.

Sönmez, geçen yıl TRT World Muhabiri Nizar Sadawi ile Gazzelilerin son sığınağı Refah'ı anlatan TRT World yapımı "No Escape: Voices from Rafah (Kaçış Yok: Refah'tan Sesler)" belgeselini, bu yıl da "Gazze'nin Kayıp Çocukları"nı çektiklerini aktardı.

Gazze'deki çalışma arkadaşlarını yönlendirerek filmi çektiklerini ve Sadawi ile belgeselin senaryosunu birlikte yazdıklarını anlatan Sönmez, şu bilgileri verdi:

"Gazze'deki kayıp çocuklarla ilgili o sıralar bir araştırma yayınlanmıştı. 20 binin üzerinde bir rakamdan bahsediliyordu. 20 bin oldukça yüksek rakam. Bunun içerisinde kaçırılan, öldürülen ama aynı zamanda kaybolmuş çocuklar var. Ailelerinden ayrı, bazılarından ümit kesilmiş olsa da birçok çocuk kayıp. Birçok çocuğun ailesi, bir kontrol noktasının iki farklı tarafında kalmış olabiliyor. Kayıpların büyük kısmı da bu şekilde yaşanıyor ya da enkaz altında kalmış, çıkarılamamış, ölü veya diri olarak tespit edilemeyen çocuklar var. Bu rakamlar çok fazla. Biz de 'Bunun peşine düşebilir miyiz?' diye düşünmeye başladık."

"Gazze'de çalıştığımız arkadaşlarımızla 3 aileye ulaştık, hikayelerini takip ettik"

Zümrüt Sönmez, ilk olarak Gazze'de çocuklarını arayan aileleri bulmaya çalıştıklarını ve bunların sayılarının çok fazla olduğunu söyleyerek, "25 dakikalık bir belgesele haliyle çok fazla şey sığdıramıyorsunuz. Biz de bu anlamda 3 aileyi takip etmek istedik. Birlikte Gazze'de çalıştığımız arkadaşlarımızla 3 aileye ulaştık, hikayelerini takip ettik ve çekimlerini yaptık. Daha sonra elimizdeki çekimleri, hikayeleri bir bütün içerisinde işleyerek böyle bir film hazırladık." diye konuştu.

Belgeselin TRT World dışında farklı dillerde TRT kanallarında ve "tabii" platformunda gösterildiğini aktaran Sönmez, "Olabildiğince farklı dilde daha fazla insana ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. İlk defa televizyon dışında seyirciyle buluşması böyle güzel bir atmosferde oldu." ifadelerini kullandı.

Sönmez, Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten sonra yaşananları konu alan ayrı bir belgesel film projesi hazırlığında olduklarını, ayrıca TRT World'de Suriye devriminin başından sonuna kadarki süreci işleyen bir belgeselin yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Davutpaşa Medresesi, entelektüel çalışmalar

"Avluda Sinema" programının koordinatörü Gazeteci Hayrunnisa Çiçek de etkinliğe ilişkin, "'Avluda Sinema'yı hayata geçirirken aslında tarihin bize sunduğu o medeniyetle günümüzü birlikte kullanarak farklı bir konsept elde etmeye çalıştık. Amacımız, aslında o medeniyetler üzerinden gelen bu kültürü sanatla birleştirerek, Davutpaşa Medresesi gibi bir mekanda daha entelektüel, daha birikimli ve tematik belgeselleri, filmleri halkla buluşturmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Çiçek, medresenin restorasyonunun 2016'da eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde başladığını, geçen yıl Fatih Belediyesince tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Yaklaşık 536 yıllık yapının bugün entelektüel düzeyde çalışmalara ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Çiçek, "Bu merkezde lisansüstü ve doktora öğrencileri gelip istedikleri zaman rezervasyon yaparak, akademik çalışmalarına burada devam edebiliyor. Yaz akşamlarında renkli organizasyonlarla buranın renkli havasını tamamlamış olduk. Yaz sonuna kadar 'Avluda Sinema' etkinliği her perşembe devam edecek." dedi.

Belgesel gösterimi sonrası Gazeteci-Yazar Gülcan Tezcan'ın moderatörlüğünde Sönmez'in katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'nin Kayıp Çocukları Davutpaşa'da Gösterildi - Son Dakika

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