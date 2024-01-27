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Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür - Son Dakika
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Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyumda, Gazze Savaşı'nda medyanın hakikat mücadelesi ve dezenformasyonla küresel mücadele konuları ele alındı. Konuşmacılar, uluslararası medyada dezenformasyonun arttığını ve gazetecilerin hedef haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve çifte standartlar eleştirildi. Dezenformasyonun toplumlar için büyük bir tehlike olduğu vurgulandı ve hakikatin sürekli vurgulanması gerektiği ifade edildi.

Gazze Savaşı\'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür
27.01.2024 - 15:53,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür" sempozyumunun "Hakikate Yönelik Baskı ve Sindirme: Dezenformasyonla Küresel Mücadele" oturumu yapıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya moderatörlüğündeki oturuma Uluslararası Politikalar Araştırma Merkezi (CeSPI) Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Valeria Giannotta, Al Hiwar TV Sunucusu Azzam Tamimi, Hemen Anlat Platformu Yayın Yönetmeni Murat Soydan ve Araştırmacı Gazetecilik için Arap Muhabirler (ARIJ) Genel Müdürü Rawan Damen konuşmacı olarak katıldı.

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta, Batı ve uluslararası toplumda özellikle ana akım medyada dezenformasyon, sahte bilgiler ve çifte standardın artmaya devam ettiğini belirterek, bunun herkes için temel tehdit olduğunu söyledi.

Sahada çalışan pek çok gazetecinin hedef haline geldiğine dikkati çeken Giannotta, " İsrail'in kasten saldırdığı gazeteciler de var. 120 gazetecinin de sadece profesyonel, profesyonel etiğe uygun davrandıkları için hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giannotta, "Küresel ortamda Türkiye çok önemli rol oynuyor." diyerek, Türkiye'nin coğrafi gerekliliklerinin büyük ölçüde farkında olduğunu ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Barış ve istikrar için Türkiye'nin sesini yükselttiğini dile getiren Giannotta, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin de Gazze'den sürekli son dakika haberlerini ve işlenen insanlık suçlarını aktardığını söyledi.

Giannotta, BM sisteminin reforme edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Türk halkı, bütün insanlar, Filistin'in, Gazzelilerin davasını savunuyor." dedi.

"İsrail, apartheid madalyonunun diğer yüzüdür"

Al Hiwar TV Sunucusu Tamimi de gazetecilik standartları ve kurallarının Gazze'de uygulanmadığına dikkati çekti.

Tamimi, "(Bu kurallar) Avrupa ulus devletlerinin sınırlarında yaşayan insanlar için geçerli ama bu sınırların dışında yaşayanlara bu standartlar uygulanmıyor. Bunu Gazze meselesiyle birlikte görmüş olduk." değerlendirmesini yaptı.

"Hamas tarafından 40 bebeğin kafasının kesildiği" ve "insanlara tecavüz edildiği" şeklindeki yalan haberlerin ortaya atıldığını söyleyen Tamimi, "Ama bu standartlar, bu haberler yayılırken uygulanmadı. Kimse umursamadı standartlar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye." ifadelerini kullandı.

Gazze meselesinde çifte standardın daha çok ortaya çıktığına dikkati çeken Tamimi, bunun temelinde ırkçılığın yattığını dile getirdi.

Tamimi, "İsrail, apartheid madalyonunun diğer yüzüdür. Diğerini tam insanmış gibi görmüyor, karşısındakileri, Filistinlileri. Onların topraklarını alabilir, çocuklarını öldürebilir, işkence edebilir. Zulüm uygulayabilir. Neden? Çünkü 'İnsan hakları yok' diye düşünüyor. Barışın sağlanması için siyonizmin ortadan kalkması lazım. Siyonizm, faşizm gibi, apartheid gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Dezenformasyon, toplumlar için bir yılanın zehri gibi"

Hemen Anlat Platformu Yayın Yönetmeni Soydan, yalanın çok daha cezbedici ve bu nedenle daha fazla dikkat çekici olduğunu belirtti.

Dezenformasyonun tehlikesine dikkati çeken Soydan, "Dezenformasyon da toplumlar için bir yılanın zehri gibi. Bir yalan çıkıyor, 'Tamam' diyoruz, doğrusunu verdik geçtik. Bir yalan daha çıkıyor, 'Tamam' diyoruz, doğrusunu verdik geçtik ama aslında bu, bir zehir gibi kanı dolduruyor ve bütün bünyeyi sarıyor." görüşünü paylaştı.

Soydan, hakikatin sürekli vurgulanması gerektiğini belirterek, yalanın propagandası nasıl yapılıyorsa gerçeğin propagandasının sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

ARIJ Genel Müdürü Damen de İsrail'in, Filistin'i yok etmeye ve Filistinli gazetecileri hedef almaya çalıştığını söyledi.

Dezenformasyonla mücadeleye ve bilgilerin teyit edilmesine odaklandıklarını kaydeden Damen, kurdukları mekanizmayla Filistin ile ilgili tüm haberlerin teyidini yaptıklarını dile getirdi.

Teyidini sağladıkları bazı haberlerden örnekler paylaşan Damen, Türkiye'deki teyit platformuna da destek olduklarını belirtti.

Damen, yapay zekayla oluşturulan birçok fotoğraf ve videonun bulunduğunu, inceledikten sonra bunların doğru olmadığını ortaya koyduklarını anlattı.

Yapay zekayla oluşturulan videoların tehlikesine dikkati çeken Damen, bu konudaki uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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