Gazze Şeridi\'nde yerinden edilmiş kişilere sıcak yemek dağıtılıyor

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü, gıda sıkıntısı ve açlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin Refah kentinde hayırsever Halid Berekat, kısıtlı imkanlarla her gün çok sayıda yerinden edilmiş kişiye sıcak yemek ulaştırmaya çalışıyor.

Berekat, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere her gün pişirdiği 3 kazan pirinç pilavı ve bir kazan kuru fasulyeyi dağıtıyor.

"Faydalı besin maddeleri ile en iyi yemekleri sunmaya çalışıyoruz"

Berekat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz yemek dağıtma girişiminin hedefinin Şabura Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş ve evleri yıkılan kişilere yiyecek ulaştırmak olduğunu söyledi.

Üstlendiği girişime ilişkin Berekat, "Şahsi çabalar, hayırseverler tarafından finanse ediliyor ve böylece sıcak yemek pişirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyoruz." diye konuştu.

Berekat, girişiminin, "Özellikle bu yemeklerde kullanılan malzemelerin kıtlığı ve yüksek fiyatlı olması ile pişirme araç gereçlerinin bulunmaması nedeniyle insanlara yiyemedikleri yemeklerin ulaştırılmasını sağladığını" kaydetti.

Eldeki imkanların kısıtlı olduğuna vurgu yapan Berekat, "Faydalı besin maddeleri ile en iyi yemekleri sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerinin, demir ve plastik kapları hatta bazen poşetleri yemek almak için uzattığına işaret eden ve bunun ilkel olduğunu dile getiren Berekat, yemekleri ihtiyaç sahiplerine temiz, paketlenmiş tabaklarla ulaştırabilmeyi umduğunu vurguladı.

Berekat, yerinden edilerek Refah'a ulaşan Filistinlilerin yanlarında ev eşyası getiremediğini hatırlatarak, özellikle yemeklerin paketli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önemine değindi.

Refah'ın diğer bölgelerinde daha fazla yerinden edilmiş kişiye ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Berekat, yardım eli uzatabilecek herkese ücretsiz yemek dağıtma girişimine destek olma çağrısında bulundu.

Refah'ın nüfusu 300 binden 1 milyon 300 bine çıktı

Yaklaşık 32 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Refah kenti, İsrail'in saldırılarının ardından 1 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin göç etmesine sahne oldu.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, daha önce, İsrail saldırılarından önce nüfusu yaklaşık 300 bin olan kentin nüfusunun 1,3 milyona çıktığını duyurdu.

Yerinden edilen çok sayıdaki Gazzeli, gıda eksikliği ve yüksek fiyatların pençesinde, bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılması korkusuyla, yetersiz beslenmeden kaynaklanan düşük bağışıklık ile su ve temizlik malzemelerinin eksikliğinin tetiklediği hijyen seviyesinin kötü olması sebebiyle son derece ağır sağlık ve yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Uluslararası kuruluşlar ve yerel yetkililer, ciddi kalabalıklar nedeniyle yerinden edilen kişiler arasında cilt ve solunum yolu hastalıkları, menenjit ve hepatit gibi enfeksiyonların yayılması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerinde ciddi kalabalıkların bulunduğunu belirterek, yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla Hepatit A vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene de, Refah kentinde yerinden edilen kişiler arasında bağırsak, cilt, hepatit ve menenjit hastalıklarının ciddi ve artan bir şekilde yayıldığını söylemişti.

Hasene, Refah'ta özellikle barınma merkezlerindeki ciddi kalabalıkların sağlık ve çevre şartlarında tehlikeli bir çöküşe yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların girişini zorlaştıran uygulamalarda bulunan İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gıda ürünlerinde ciddi bir eksikliğin yaşanmasına yol açtı.

UNRWA'ya göre, Gazze Şeridi'ne ulaştırılan yardımlar nüfusun yüzde 7 ila 8'inin ihtiyacını dahi karşılamıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.