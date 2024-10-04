Gazze Şeridi'ni bir yıldır bombalayan İsrail, aynı soykırımı Batı Şeria'da da sürdürmeye devam ediyor

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İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırılarını durduramayan dünya, şimdi aynı bombaların Lübnan'dan sonra işgal altındaki Batı Şeria'ya da atılmasını seyirci kalıyor.

İsrail'in Gazze'ye soykırım uygulamaya başlamasının ardından, İsrail ordusunun birçok kez hedefi haline gelen işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki yıkım hemen göze çarpıyor.

Yarı yıkık harabeye dönen binalar, patlamış su borularından yollarda akan sularda oynayan çocuklar, taziye evlerinin önünde oturan Filistinlilerin yüzleri, maruz kaldıkları dehşeti, İsrail'in saldırılarının durdurulamaması karşısında yaşadıkları terkedilmişliği anlatıyor.

İsrail, 19 yıl sonra ilk kez Batı Şeria'da savaş uçağıyla saldırı düzenledi

İsrail'in yaklaşık bir yıldır bomba yağdırdığı Gazze'yi izlemekle yetinen dünya, aynı manzaralara şimdi de Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da şahit oluyor.

İsrail ordusu, İkinci İntifada'nın yaşandığı 2000-2005 yılından bu yana ilk kez Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda savaş uçağı kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun hedefindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait savaş uçağı 3 Ekim gecesi bir binaya 3 bomba attı.

Filistinliler, bombalanan binadan hala İsrail saldırısında can verenlerin cesetlerinin parçalarını toplamaya çalışırken, iş makinaları da etraftaki molozu kaldırmaya uğraşıyor.

Bölge halkı, İsrail'in Batı Şeria'ya yoğun şiddet uyguladığı 2. İntifada'dan bu yana savaş uçağıyla saldırı düzenlenmediğini ve Tulkerim kampının Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlenmeden dakikalar önce hedef alındığını aktardı.

Ebu Zehra ailesinden geriye enkaz altındaki fotoğrafları ve eşyaları kaldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in şiddetli saldırısında 18 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık alanından kaynaklar ve bölge sakinleri de İsrail'in saldırısında anne, baba ve 6 yaşlarında iki çocuk olmak üzere Ebu Zehra ailesinin tümü ile bir akabalaranının hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinliler, hayattan koparılan ailenin fotoğraflarını ve kalan eşyalarını enkazdan topladı.

Bir ay önce oğlunu kaybeden baba, İsrail saldırısından zor kurtuldu

İsrail'in kampa 3 Eylül'de düzenlediği baskında 14 yaşındaki futbolcu oğlunu kollarında kaybeden ve kendi de yaralanan Abdullah Muhammed Kenan, bombalanan binanın yakınında yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Kenan, evde otururken bir anda patlama sesinin duyulduğunu ve etrafın bir anda toz bulutuyla kaplandığını anlattı.

Bombanın etkisiyle nefesinin kesildiğini paylaşan Kenan, kendisini evden kardeşinin kurtardığını söyledi.

İsrail saldırısının canlı şahidi Kenan, bombardımanın son derece şiddetli olduğuna vurgu yaparak, dışarı çıktığında kahvehanede oturanların cesetlerinin yola saçıldığını gördüğünü belirtti.

İsrail keskin nişancısının 3 Eylül'de vurduğu oğlu Muhammed Kenan'ı kurtarmaya çalışırken yaralanan Filistinli baba Kenan, İsrail'in oğlu hakkında "terörist açıklaması yapmasına çok öfkelendiğini" söyledi.

Oğlunun evinin yakınında üzerinde şort, ayağında terlik ve elinde bir laptopla birlikte yürürken vurulduğunu anlatan Kenan, kendisinin de karın bölgesinden yaralandığını söyledi ve kolundaki şarapnel yaralarını gösterdi.

Tulkerim Kampı Merkez Futbol Klübünde oynayan oğlu Muhammed Kenan'ın evindeki resmini gösterirken göz yaşlarını tutamayan Kenan, Şili Milli Takımının oğlu için taziye yayınladığını anlattı.

"Enkaz altında da kalsak burayı terketmeyeceğiz"

Saldırının bir diğer tanığı Yusuf Garab, Tulkerim kampında insanların kadın, yaşlı, çocuk bir arada yaşadığına dikkati çekerek 2005'ten beri Batı Şeria'ya böyle bir saldırı düzenlenmediğini belirtti.

Bombardımanın ardından şok geçirdiğini paylaşan Garab, "Patlamanın ardından her tarafa ceset parçaları saçıldı. İki cesedin hala kime ait olduğu bilinmiyor. Sağlık bakanlığının DNA testi yapmasını bekliyoruz. Ne olursa olsun burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda 7 Ekim 2023'ten itibaren buradaki halkı sürmek için İsrail ordusunun saldırdığını dile getiren Garab,"Enkaz altında da kalsak burayı terketmeyeceğiz. Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimizle durumuz benziyor. Bu kampta 7 Ekim 2023'ten bugüne 126 Filistinli şehit oldu. Bu soykırımdır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun kanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ikindi namazının ardından kaldırılacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 740 Filistinli hayatını kaybetti.???????