Gazze'ye En Büyük Yardım Gemisi Ulaştı

21.02.2026 18:31
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Gazze'ye ulaştırılan 21. İyilik Gemisi'nin bugüne kadar gönderilen en büyük insani yardım sevkiyatı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Filistin halkına desteği kararlılıkla sürüyor." dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Gazze'ye ulaştırılan 21. İyilik Gemisi'nin bugüne kadar gönderilen en büyük insani yardım sevkiyatı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Filistin halkına desteği kararlılıkla sürüyor." dedi.

Türk Kızılayı'nın Gazze'ye gönderilmek üzere 3 bin 300 ton yardım taşıyan 21. İyilik Gemisi, Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

İyilik Gemisi'nin karşılama töreninde konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen 1400 tonluk yardım taşıyan geminin 25 Ocak'ta yine aynı limana ulaştığını anımsattı.

Şen, bir ay dolmadan yeni bir yardım gemisinin bugün El Ariş Limanı'na ulaştığını ve Türk Kızılayı'nca hazırlanan bu yardımların ramazan ayı kapsamında Gazze'ye ulaştırılacağını belirtti.

Büyükelçi Şen, bugünkü geminin 3 bin 300 ton yardım taşıdığına dikkati çekerek, geminin Türkiye'den şu ana kadar Gazze'ye yardım için gönderilen en büyük gemi olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının paylaşma ve merhamet ikliminde yola çıkan 21. İyilik Gemisi'nin yalnızca yardım malzemesi değil; kardeşlik, dayanışma ve umut da taşıdığını söyleyen Şen, "Türkiye'nin Filistin halkına desteği kararlılıkla sürüyor. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gemide, gıdadan hijyene, barınmadan temel yaşam malzemelerine kadar geniş bir yelpazede insani yardım bulunduğunu dile getiren Şen, bu zor ve mübarek günlerde dayanışma ruhunu büyütmenin ve ihtiyaç sahiplerine umut olmanın en büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ortaya koyduğu ortak irade bu sürecin en güçlü dayanağıdır. Türkiye, krizin başlangıcından bu yana Mısır'la sağlanan işbirliği ve dayanışma sayesinde tarihindeki en kapsamlı dış insani yardım faaliyetini sürdürüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devleti ve milletiyle kenetlenerek bu süreçte seferber olduğunu dile getiren Şen, Gazzelilerin kendi topraklarında onurlu, özgür ve bağımsız bir yaşam kurabilmeleri için Türkiye'nin tüm imkanlarını kullanmaktan kaçınmayacağını, Mısır gibi kardeş ülkelerle birlikte kaynak ayırma konusunda tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Bu kapsamda Şen, Gazze'de istikrar, güvenlik ve temel hizmetlerin tesisi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, Gazze'nin toparlanması ve yeniden inşasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Mısır ve diğer bazı kardeş ülkelerle birlikte barış kurulunda yer aldığını belirten Şen, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığını; insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, sağlık yardımları, mobil konut tedariki (20 bin) ve yeniden inşa faaliyetleri konusunda Türkiye'nin her türlü imkanı seferber etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Şen, Türkiye'nin kurmayı planladığı sahra hastanesinin de Gazze içinde şartlar oluştuğunda derhal gönderilebilecek şekilde hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardım miktarı 110 bin tona ulaştı

Büyükelçi Şen, İsrail'in barış planındaki ikinci aşama şartlarına uygun olarak Gazze'ye büyük ölçekli insani yardım girişine kısıtlama getirmemesi ve tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu gemiyle birlikte Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım miktarının toplam 110 bin tona ulaştığını belirten Şen, bu rakama Türk sivil toplum kuruluşlarının Mısırlı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Mısır üzerinden gönderdiği yüzlerce yardım tırının dahil olmadığını söyledi.

Şen, son olarak Büyükelçiliğin Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Filistinli aileler için Kahire'de gelecek günlerde 5 büyük iftar düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gazze'ye En Büyük Yardım Gemisi Ulaştı

