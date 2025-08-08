Gazze'ye Umut Işığı Yürüyüşü - Son Dakika
Gazze'ye Umut Işığı Yürüyüşü

08.08.2025 19:56
STK'lar, Gazze'deki saldırılara karşı yürüyüş için İstanbul'da halkı davet etti.

Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderleri, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla İstanbul'da yarın "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin lideri, Filistin'e Destek Platformunun sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolu mesajlar aracılığıyla, yarın akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gerçekleştirilecek yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, paylaştığı videolu mesajında, Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes 'Biz ne yapabiliriz? Nasıl bu soykırıma karşı duruşumuzu bütün dünyaya haykırabiliriz? Nasıl bu soykırımı yapanları, destekleyenleri biraz daha sorumlu tutabiliriz ve bu soykırımı durdurmaya teşvik edebiliriz, zorlayabiliriz?' diye düşünüyor. İnşallah 9 Ağustos Cumartesi akşamı Filistin'e Destek Platformunun bütün paydaşları olarak halkımızı Beyazıt'tan Ayasofya'ya doğru yürüyüşe davet ediyoruz. Bu yürüyüşü ellerimizde hem telefon ışıklarıyla hem fenerlerle yapmak istiyoruz. Güçlü bir görüntü vermek istiyoruz. Akşam namazından sonra Beyazıt'tan yürüyerek inşallah Ayasofya Meydanı'nda son bulacak bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşümüze fenerlerinizi alıp katılmanızı dünyaya Türkiye'de Filistin bilincinin güçlü bir şekilde dimdik, birlik içerisinde ayakta durduğunu göstermeye davet ediyorum."

"Gazze'ye umut ışığı oluyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze'deki soykırımın sınırsızca devam ettiğini belirterek, "Bizler sinmiyoruz, kanıksamıyoruz, alışmıyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz. 9 Ağustos günü akşam namazı vakti Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz. Gazze'ye umut ışığı oluyoruz. Fenerlerimizi açıyoruz. Işıklarımızı yakıyoruz. İnşallah çok güçlü bir şekilde oradaki mazlumun, mağdurun, masumun sesi oluyoruz. Her birinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'de açlığın soykırım olarak kullanıldığını ve dünyanın sessiz kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama çok şükür halklar hareket halinde. Bazı yerlerde gemiler çıkıyor, bazı yerlerde yürüyüşler oluyor. Bütün milletler devletlerini zorluyorlar. İnşallah başarıya ulaşacak. İnşallah abluka kırılacak. Buna tüm yüreğimle inanıyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. 'Meydanlara inince ne oluyor?' demeyin. Çünkü toplumsal baskı kamuyu harekete geçiriyor ve görüyorsunuz ki devletler yavaş yavaş Filistin'i tanıma kararlarını açıklıyorlar. Ama direnişin yanında olduğunuzu göstermeseniz bu kararlar da başka oyunlara evrilir. Halklar olarak Gazze'nin yanında olduğunuzu ve Gazzelilerin yalnız olmadığını gösterin."

Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney de yayınladığı mesajda tüm dava arkadaşlarını ve Filistin gönüllülerini yürüyüşe davet etti.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, "Kıymetli sivil toplum yöneticileri, genç kardeşlerim ve kalbinde zerre kadar Filistin hassasiyeti taşıyan vatandaşlarımızı 9 Ağustos Cumartesi günü Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya yapacağımız yürüyüşe davet ediyoruz." çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

