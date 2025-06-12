Gazze'ye Yardım Gemisinde Türk Vatandaşı Serbest - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Gemisinde Türk Vatandaşı Serbest

12.06.2025 21:09
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Madleen gemisinde alıkonulan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Berlin'e ulaştı. Ordu, Gazze ablukasının kalkması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ile Alman vatandaşı Yasemin Acar, İsrail'de serbest bırakıldıktan sonra uçakla Berlin'e ulaştı.

Ordu ve Acar, Berlin'de uçaktan indikten sonra Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı tarafından karşılandı.

Berlin- Brandenburg Havalimanı'nda (BER) çok sayıda Filistin destekçisi toplanırken aktivistleri karşılayanlar arasında Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu da yer aldı.

Şuayb Ordu, çıkışta eşine uzun süre sarılırken, Filistin destekçileri Ordu ve Acar'a çiçekler verip Filistin'e destek sloganları attı.

Ordu, gazetecilere yaptığı açıklamada başına gelenlerin önemli olmadığını belirterek "Dünyada ne olup bittiğinden haberimiz yok. Abluka kırıldı mı bilmiyoruz, belki kırılmadı. İlk fırsatta geri dönüp ablukayı kırmaya çalışacağım." dedi.

İstiklal Marşı'nın 3. kıtasını okuyan Ordu, "Gazellilerin hayatı hepimizin hayatı kadar değerli." diye konuştu.

İlk fırsatta Mısır'a gideceğini söyleyen Ordu, şöyle devam etti:

"Herkes 'March to Gaza'yı (Gazze'ye yürüyüş) takip etsin. Herhangi bir engellemeye maruz kalmaması lazım. Karadan denizden bu ablukanın kalkması gerekiyor. İnsanlar hala bombalanarak ölüyor. Bizim tek amacımız, bu savaşın durması. Bu katliamın, soykırım durması. İnsanların hak ettiği şeye ulaşması. Bu noktada bizim canlarımız da feda olsun hayatlarımız da feda olsun ama yeter ki ses çıkartın. Bir an önce bu soykırım durmalı."

Ordu, neler yaşadığına ilişkin soruya da "Başımdan geçenleri daha sonra detaylı anlatacağım. Başımızdan geçeni İstiklal Marşı'mızla açıkladım zaten." ifadelerini kullandı.

Eşini karşılarken gözyaşlarını tutamayan Sümeyra Akdeniz Ordu da Gazze ablukasını kırana dek devam edeceklerini belirterek "Vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Gemisinde Türk Vatandaşı Serbest - Son Dakika

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