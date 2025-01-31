Gazze'ye Yardım Tırları Ulaşıyor - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Tırları Ulaşıyor

DSÖ, ateşkes sonrası Gazze'ye 62 yardım tırı gönderildiğini ve ihtiyaçların arttığını bildirdi.

31.01.2025 17:47
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin daha fazla yardım ulaşmasına imkan tanıdığını belirterek, ateşkesle 62 tır yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık sisteminin büyük ölçüde yıkılmış olduğu Gazze için büyük tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu belirten Peeperkorn, "Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'inin kısmen işlevsel durumda." dedi.

Peeperkorn, Gazze 19 Ocak'tan beri süren ateşkesin daha fazla yardımın ulaşmasına imkan tanıdığını bildirerek, "DSÖ olarak ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye 62 yardım tırı ulaştırdık. Önümüzdeki iki gün içinde 22 tırın daha gelmesi bekleniyor. DSÖ, Gazze'deki mevcut stoklarından 1,6 milyon kişinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için malzeme gönderdi." dedi.

27 Ocak'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine ulaşan kişi sayısının 423 bini aştığını ifade eden Peeperkorn, bunun bölgedeki ihtiyaçları artırdığını kaydetti.

Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyinde kısmen hizmet veren bir hastanenin olduğunu da bildirdi.

Gazze'deki herkesin 15 aydır devam eden saldırılardan etkilendiğinin altını çizen Peeperkorn, Gazzelilerini yaşadığı stres ve kaygının da arttığına işaret etti.

??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Esir takasının ilk üç turunda, İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir ile Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Tırları Ulaşıyor - Son Dakika

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