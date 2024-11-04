Gazze'ye Yardım Tırları Yetersiz - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Tırları Yetersiz

BM, İsrail'in Gazze'ye günlük 500 yerine sadece 30 yardım tırına izin verdiğini açıkladı.

04.11.2024 18:48
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım için gereken günde en az 500 tır gönderilmesi ihtiyacına rağmen geçen ay sadece günlük 30 yardım tırına izin verdiğini belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine sürüklediği Gazze'de yardımları engellemesine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ekim ayında günde ortalama sadece 30 yardım tırı girmesine izin verdiğini belirten Lazzarini, bunun son zamanların en düşük yardım seviyesi olduğu ve yardımların saldırıların başlangıcındaki seviyeye gerilediğini vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in yardımları engellemesinin, saldırılar altındaki Gazze'de çoğu açlık çeken, hasta ve çaresiz koşullardaki 2 milyondan fazla kişinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını kaydetti.

BM'li yetkili ayrıca, Gazze'ye ulaşan yardım tırı sayısının, İsrail'in saldırıları öncesi izin verilen yardımların yalnızca yüzde 6'sını temsil ettiğine de dikkati çekti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada da İsrail ordusunun, sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığı belirtilerek, İsrail'in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği; 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı aktarılmıştı.

İsrail 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirmesinin ardından, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini BM'ye bildirmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze'ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Tırları Yetersiz - Son Dakika

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