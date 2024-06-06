Gebze\'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde C.Ç. idaresindeki 34 JY 4424 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yola dökülen hafriyatın temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
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