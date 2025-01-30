Gebze\'de Jandarma Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma trafik aracı ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile H.Ö. yönetimindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma aracındaki 1 personel yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma, ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.