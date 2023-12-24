 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de kanyonda ayağı burkulan kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de kanyonda ayağı burkulan kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Hikmet Ekinci'nin ayağı burkuldu. Ekinci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Jandarma, AFAD, GEAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Ekinci kanyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Gebze\'de kanyonda ayağı burkulan kişi kurtarıldı
24.12.2023 - 21:27,  Güncelleme: 21:29
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanyonda yürüdüğü sırada ayağı burkulan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na ailesiyle gelen Hikmet Ekinci'nin kanyonda yürüyüş yaptığı sırada ayağı burkuldu.

Ayağını hareket ettiremeyen Ekinci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Jandarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sedyeye alınan Ekinci, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kanyondan çıkartıldı.

Ekinci, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocaeli, Ekinci, Gebze, Doğa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de kanyonda ayağı burkulan kişi kurtarıldı - Son Dakika


21:49
İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika
21:49 İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 22:19:44. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'de kanyonda ayağı burkulan kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement