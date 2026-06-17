Savcı Ayhan Uyumaz'a Gebze'de Veda - Son Dakika
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Savcı Ayhan Uyumaz'a Gebze'de Veda

Savcı Ayhan Uyumaz\'a Gebze\'de Veda
17.06.2026 12:59
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde tören yapıldı. Törene vali, kaymakam, başsavcı ve ailesi katılırken, yapılan duaların ardından cenaze Bursa'ya uğurlandı.

ADLİYE ÖNÜNDE TÖREN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde tören düzenlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, adliye personeli, meslektaşları ile Uyumaz'ın eşi Havva Uyumaz ve çocukları katıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, savcı Ayhan Uyumaz için yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, "Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu" diye konuştu.

Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, konuşmaların ardından savcı Ayhan Uyumaz için dua etti. Helallik alınmasından sonra Uyumaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bursa'ya uğurlandı. Uyumaz, Nilüfer ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Osmangazi ilçesinde Hamitler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uüğurlanacak.

Kaynak: DHA

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