Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İ.M. idaresindeki demir boru yüklü 41 AUF 106 plakalı tır, aynı istikamette seyreden F.M. yönetimindeki 35 GA 9759 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Tır-Kamyonet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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