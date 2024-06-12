Gebze'deki bir lisede kıyafet tartışması - Son Dakika
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Gebze'deki bir lisede kıyafet tartışması

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde, kıyafet yönetmeliğine uymayan kız öğrenciler alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri tepki gösterirken, jandarma ekibi de olaya müdahale etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün gelmesiyle öğrenciler törene katıldı.

12.06.2024 23:57
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi. Formda, 'Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

JANDARMA SEVK EDİLDİ

Bugün akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

'ÖĞRENCİLER AÇIK OLDUĞU İÇİN MAALESEF İÇERİYE ALINMIYOR'

Bir veli, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli ise "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Ama bir İmam Hatip Okulu ise kılık kıyafet yönetmenliğinde, başörtü değil de açık vesaire ise tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Bu çocukların anne- babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru" dedi. Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek "Bu elbisemden dolayı beni almadılar" dedi.

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan'ın veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrenciler içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

'KADININ KIYAFETİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ANLAMSIZ TARTIŞMA VE UYGULAMALARA BİR YENİSİ DAHA EKLEMİŞTİR'

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde, mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyete alınmadıkları, veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup, sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir. Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafetleri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir. Bu uygulama Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz. Süreci kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Gebze\'deki bir lisede kıyafet tartışması
Kaynak: DHA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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