Geçici Kapatılan İspark Otoparkları Açıldı

(İSTANBUL) Yangın ve deprem güvenliği çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları, alınan tedbirler ve yapılan iyileştirmeler sonrasında yeniden açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.Bu kapsamda, İstanbul Valiliği'nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Yeniden Açılan Otoparklar: Pendik katlı, Kadıköy Yeni Salıpazarı PD katlı otoparkı, Ümraniye Okan Sokak, Ümraniye katlı, Ümraniye Haldun Alagaş, Kağıthane Harmantepe, Hamidiye Mahallesi, Levent Metro, Seyrantepe katlı, Hacıosman Metro, Balmumcu katlı, Alibeyköy Yeşiltepe,

Maçka katlı, Şişli zemin altı, Fatih katlı, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Altıntepsi, Yenidoğan, Bayrampaşa Arda Turan, Bağcılar Demirkapı, Halkalı zemin altı, Bayrampaşa Muratpaşa, Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak katlı, Bahçelievler Siyavuşpaşa, Arnavutköy zemin altı, Sultangazi zemin altı, Zeytinburnu Mevlana yer altı, Bağcılar Kent Meydanı, Ataköy Metro Durağı, Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı, merter Metro ve Merter katlı otoparkı.