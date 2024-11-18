Gediz Nehri\'nin Kirliliği İçin Acil Çözüm Çağrısı

Güncel

GEDİZ Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri'nin kirliliğine çözüm bulunamadığını belirterek, " Turgutlu'da oluşan kirlilik hem Manisa'yı hem İzmir'i kirletiyor" dedi.

GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, bir otelde basın toplantısı düzenledi. 30 yıldır başkan olarak görev yaptığını ifade eden Kilimcigöldelioğlu, bu süre zarfında Manisa'da 15 valinin değiştiğine dikkat çekti. Valilerin kısa süre kalmasından dolayı Gediz Nehri'nde kirliliğe yeteri kadar odaklanılamadığını söyleyen Başkan Kilimcigöldelioğlu, "Özellikle Havza merkezleri olan, Manisa, İzmir, Aydın ve Tekirdağ'da valiler en az 4 yıl çalışmalı ki bu konuda verim alınsın. Valililerimizin, bütün belediye başkanlarımızın Gediz Nehri'ndeki tüm sorunları yerinde göstermesini istiyoruz. Masa başında bu işi çözemezsiniz. Hep birlikte bu kirliliğe son vermek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ARITMA TESİSLERİ YAPILMALIDIR'

Kilimcigöldelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kirliliğe son vermek için savaş açacağız. Bu savaşı 11 ilde yapacağız. Tüm Ege'de yapacağız. Her ilde de 20 kişiye eğitim vereceğiz. Bu 20 kişi, mahalle ve köylerde seminerler verecek. Gediz'i en çok kirleten Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 27 yıldır atık su arıtma tesisi kurmadı. Turgutlu'da oluşan kirlilik hem Manisa'yı hem İzmir'i hem de Menemen'i kirletiyor. Her tarafta kanser var. Bağyurdu OSB'de de arıtma tesisi yok. Muradiye OSB kirletmeye devam ediyor. Akhisar Zeytin İhtisas OSB kirletiyor, Kula tabakhaneleri kirletiyor. Organize sanayiler dışında yüzlerce fabrika var. 150'ye yakın zeytinyağı fabrikası var, onlar da kirletmeye devam ediyor. Arıtma tesisleri yapılmalıdır. Arıtması olmayan organize sanayi ve belediyelerin hepsini mahkemeye vereceğiz."