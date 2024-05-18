TRT\'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum etkinliğinde kadın ve çocuk hakları paneli düzenlendi

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TRT'nin düzenlediği "NEXT by TRT World Forum" etkinliğinde "Geleceğin Desteklenmesi: Dünya Çapında Kadın ve Çocuk Haklarının Korunması" başlıklı panel düzenlendi.

Kübra Akkoç moderatörlüğündeki panelde, Müslüman kadınların ibadet deneyimlerini paylaşan "Side Entrance" internet sitesi kurucusu Hind Makki, Barış İçin Afgan Gençleri Organizasyonu kurucusu Heela Yoon ve eğitim aktivisti Jonathan Koeppel, kadın ve çocuk haklarının teşviki için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Dünyadaki çatışmalardan en çok anneler ve çocuklar etkileniyor

Makki, konuşmasının başında, Gazze'deki soykırıma dikkati çekerek, "Şu anda Gazze'deki soykırımın erkeklerden çok kadınları ve çocukları etkilediğini belirtmek istiyorum. Tabii ki bu durumdan etkilenen masum erkekler de var." dedi.

Dünyanın dört bir yanında sıcak çatışmaların yaşandığı noktalar olduğunu ifade eden Makki, bu durumlardan en kötü etkilenenlerin "anneler, kadınlar ve çocuklar gibi savunmasız insanlar" olduğunu vurguladı.

Makki, farklı ülkelerin vatandaşı olan sağduyulu insanların bir araya getirilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirerek, sorunların çözümünde en önemli şeyin "sessizlerin sesi olmak ve etkilenen kişileri durumu değiştirebilecek güçlerle buluşturmak" olduğunu anlattı.

Yoon, dünyadaki çatışmaların sona erdirilip barışın sağlanması için savaşlardan dolayı her nesilden insanın yaşadığı travmaların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası organizasyonların söz konusu travmaların iyileştirilmesine yeterince odaklanmadığı düşüncesini aktaran Yoon, söz konusu organizasyonların ayrıca eylem ve uygulama eksikliği yaşadığını, bunun ise insanların uluslararası organizasyonlara karşı güven eksikliği hissetmesine yol açtığını kaydetti.

Yoon, Afganistan'da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların olduğuna işaret ederek, bu insanların sorunlarının çözüme kavuşturulması düşüncesinden hareketle Barış İçin Afgan Gençleri Organizasyonunu kurduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda panele katılan gençlere karşılarına çıkan fırsatları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Yoon, Gazze gibi çatışma bölgelerindeki binlerce kadın ve gencin bu fırsata sahip olmadığını belirtti.

"Ailenin yok oluşuna şahit oluyoruz"

Koeppel ise, "İlk defa Türkiye'deyim ve çok sevdim." diyerek sözlerine başlarken TRT'nin farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek başarılı bir iş yaptığını vurguladı.

Çocukların eğitimi konusunda düşüncelerini paylaşan Koeppel, ABD'de okul öğretmenlerinin ebeveynlerin yerini aldığını anlattı.

Koeppel, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Şimdi ailenin yok oluşuna şahit oluyoruz. Bu, insanların evlenmek için geç yaşları beklediği, birden fazla çocuk sahibi olmak yerine bir çocuk sahibi olduğu küresel bir olgu. Böylece aile yerine, en azından ABD'de, okul sistemleri ikame ediliyor. Böylece öğretmenler, ebeveynler haline geliyor ve çocukları onlar yetiştiriyor, öğretmenler de çocuklara kendi kişisel hayat görüşlerini ve ideolojilerini öğretiyor. Öğretmen çocuğa ne tür cinsel tercihler yapacağını değil; nasıl okuyacağını, nasıl yazacağını, nasıl matematik yapacağını ve biraz bilim öğretmeli."

ABD'deki çocukların teknolojiye fazlaca maruz kaldığını ifade eden Koeppel, dünyanın farklı bölgelerinde söz konusu teknolojilere erişemeyen çocukların olduğuna dikkati çekti.

Koeppel, çocuklara cinsiyet seçimi yaptırma ve kadın sporlarında erkeklerin yarışıp yarışamayacağı gibi "anlamsız şeylerin" gündeme geldiğini aktarırken, "Daha fazla insanın lider olarak ayağa kalkması ve 'ben bunu kabul etmiyorum' demesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.