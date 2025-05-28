Geleceğin Yazarları Projesi'nde öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi - Son Dakika
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Geleceğin Yazarları Projesi'nde öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi

Geleceğin Yazarları Projesi\'nde öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi
28.05.2025 16:18
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi"nin kapanış programında, öğrencilere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi"nin kapanış programında, öğrencilere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, genç yazarların yolculuğunu bir medeniyet inşası olarak tanımladı.

Bir milletin kültürel varlığının yalnızca büyük mimari eserlerle değil, fikirle, kelimeyle ve cümleyle yaşatıldığını belirten Yentür, "Yazmak, geçmişi geleceğe taşımanın, kalpten kalbe köprü kurmanın en güzel yoludur. Bugün burada kalemiyle düşünen, düşünen kalemiyle inşa eden bir neslin izlerine tanıklık ediyoruz. Geleceğin Yazarları Projesi değerlerimizin, dilimizin, hayal gücümüzün genç zihinlerde yeniden filizlenmesini sağlıyor. Gençlerimizin kalemi, sabrı, merhameti, adaleti ve umudu taşıyacak bir yolculuğun habercisidir." ifadelerini kullandı.

Sergilenen her eserin öğrencilerin özgüvenini, özgünlüğünü ve üretkenliğini yansıttığını kaydeden Yentür, sürece rehberlik eden öğretmenleri, emeğini esirgemeyen eğitimcileri ve bu fikre yürekten inanan tüm paydaşları tebrik etti.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik dört ayrı atölye çalışması düzenlendi. Ahmet İşler, Naime Erkovan ve Zeki Bulduk'un eğitmenliğinde yürütülen atölyelerde yaklaşık 80 katılımcı yer aldı.

Atölye süreçlerini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencilere sertifikaları, törenle takdim edildi.

Üç ayrı yarışma düzenlendi

Projeye paralel olarak, "Okullar Arası Kitap Kapağı Tasarımı", "Okullar Arası Kitap İsmi" ve "Hayal Et – Tasarla" başlıklı üç ayrı yarışma düzenlendi. Yarışmalarda, öğrenciler kitaplara görsel ve içerik anlamında katkı sundu.

"Kitap Kapağı Tasarımı" kategorisinde Tuzla Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu ve Kartal İstek Özel Anadolu Lisesi, "Kitap İsmi" yarışmasında ise Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu, Tuzla Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu ve Kartal İstek Özel Uluğbey Anadolu Lisesi finalist olarak belirlendi.

"Hayal Et – Tasarla" yarışmasında ise Beylikdüzü 4 Eylül Ortaokulu'ndan Elif Nisa Tanrıtanır, Şile 75. Yıl Ortaokulu'ndan Zehranur Albayrak, Eyüpsultan Gümüşsuyu Ortaokulu'ndan Ada Kurt ve Bahçelievler Dr. Refik Saydam Ortaokulu'ndan mansiyon ödülüne layık görülen Beril Türk başarı gösterdi.

Tören kapsamında finalist öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edilirken, yıl boyunca hazırlanan öğrenci çalışmalarından oluşan özel seçki de program alanında sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yıl boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve yarışmalarla öğrencilerin yazarlık, üretkenlik ve tasarım becerilerinin desteklendiği projeye, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Kaynak: AA

istanbul, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Yazarları Projesi'nde öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi - Son Dakika

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