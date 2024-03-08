Geleneksel Atlı Okçu Sevilay Çakır: Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi çok istiyorum - Son Dakika
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Geleneksel Atlı Okçu Sevilay Çakır: Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi çok istiyorum

Geleneksel Atlı Okçu Sevilay Çakır: Türkiye\'yi yurt dışında temsil etmeyi çok istiyorum

Geleneksel atlı okçu Sevilay Çakır, kadınlar kategorisinin ayrılmasıyla bu branşta kadın sporcuların sayısının arttığını ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi istediğini belirtti. Çakır, atlı okçuluğun zorluklarını ve başarılarını anlattı. Ayrıca, eşi ve atlı okçuluk sporcusu Davut Çakır da kadınların bu branşı yapması gerektiğine inandığını söyledi.

08.03.2024 11:18
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Geleneksel Atlı Okçu Sevilay Çakır, kadınlar kategorisinin ayrılmasıyla bu branşta kadın sporcuların sayısının arttığını belirterek, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi çok istediğini söyledi.

Ankara Pursaklar'da bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapan geleneksel atlı okçu sporcusu Sevilay Çakır, spor hayatını AA muhabirine değerlendirdi.

Öğrencilerinin de atlı okçuluğu çok merak ettiklerini belirten Çakır, "Öğrencilerime atlı okçulukla ilgili de İngilizce kelimeler öğretiyorum. Yaklaşık 10 yıldır atlı okçuluk yapıyorum. Üniversiteyi de Ankara'da okudum, öğretmenlik yaparken eşimle tanıştım o da tarih öğretmeni, sonra eşimin teşvikiyle okçuluğa başladım. Bütün Türkler gibi atlara ilgimiz vardı ama evlenmeden önce atlı okçuluk yapacağım aklıma gelmezdi. Eşim de atlı okçuluk sporcusu. İlk başlarda biraz zor oldu." diye konuştu.

"Kadınlar ve erkekler geçen seneye kadar beraber yarışıyorduk" diyen Çakır, "Bu nedenle çok fazla kadın sporcumuz yoktu çünkü erkekler ata daha iyi biniyorlardı. Erkekler ata bindikleri zaman ona kıyabiliyor, biz kadınlar için at evladımız gibi kıyamıyoruz, topuğunu, dizgini vuramıyorsun. 'Canım hadi yapar mısın' ilk başlarda böyle oluyor. Ata o sertliği hissettirmen gerektiğini çok sonra anlıyorsun, o yüzden kadın olarak çok başka bir duygu, o sertliği yapabilmeniz zaman alıyor. " dedi.

Son iki yıldır kadın atlı okçuların, var olduklarını gösterdiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Önceki yıl Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerle beraber yarıştık ve finale katılmaya hak kazanan 40 sporcu vardı içlerinden 4'ü kadındı. Geçen sene Geleneksel Atlı Okçuluk Federasyonu Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'nun destekleriyle kadınlar kategorisi ayrıldı. Bu işi yapan kadınlar normalde 'erkeklerle yarışamayız' diye çekiniyorlardı. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda 300 sporcudan 70'i kadındı, bu bizim için gurur vericiydi. Daha öncesinde 300 sporcunun 10'u belki kadın oluyordu. Ciddi bir rekabet var, hedeflere kaç ok attığımız, nereden vurduğumuz artık çok profesyonel yarışıyoruz."

7 yıllık atı Akduman'ın ölmesi kendisini çok etkiledi

Geçen yıl, 7 yıldır yarıştığı ve çok sevdiği atı 'Akduman'ın ölmesine çok üzüldüğünü dile getiren Çakır, "Akduman' benim için çok başkaydı, evladım gibiydi. İlk başladığımda hocamın kır ve beyaz atları vardı, çok sevmiştim. Sonra eşim bana evlilik hediyesi olarak Akduman'ı aldı, hem kır hem çilli bir erkek aygırdı, 7 yıl hipodromda koşmuş, birincilikleri de olan çok hızlı bir attı. Akduman'ın hem ilk atım olması hem evlilik hediyesi olmasından onunla başka bir bağımız oluştu. Onunla gece gündüz ilgilendim, farklı huyları vardı, şahlanması... İlk yarışmam da Akduman ile olmuştu." ifadelerini kullandı.

Akduman'ın görüntüsünün hala gözünün önüne geldiğini anlatan Çakır, "Akduman'ı kaybedince bu işi yapamam diye düşündüm. Ancak yeni atım 'Turhan' biraz unutturdu." dedi.

Avrupa'daki temsilcilikler için önceki yıl yabancı parkurlarda özel yarışmalar yaptıklarını da belirten ay-yıldızlı sporcu, "Orada kadınlar kategorisi ayrılmıştı ve 2 ayrı yarışmada birincilik elde ettim. Türkiye'de ise geçen sene Akşehir'de Turhan ile çok güzel bir yarış çıkardım ve tablo3 parkurunda 40.75 puanla kadınlar Türkiye rekoru kırdım. Apayrı bir sevinçti, ilk orada birinci olarak kürsüye çıktım. Yine ağladım çünkü Akduman aklımdaydı çünkü bu birinciliği onunla kazanmak istiyordum ama Turhan'a da minnettarım beni oralara taşıdı." şeklinde konuştu.

"Daha güzel rekorlar kırarak birinci olmak istiyorum"

Türkiye Şampiyonası'nın geçen yıl Kayseri'de yapılan finaline 10 kadın sporcu kaldıklarına dikkati çeken Çakır, "Kayseri'de bütün etaplardaki puanlarımızla Türkiye üçüncüsü olarak bitirdim. 2024 şampiyonamız da mayıs-haziran gibi yapılacak, hedefim geçen yıl da birincilikti ama yarışmayı bırakmayı düşünürken üçüncü oldum, şimdi daha güzel rekorlar kırarak birinci olmak istiyorum." dedi.

Yurt dışında yarışmak istediğini de belirten kadın atlı okçu, "Eşim de bu sporla yurt dışında yarıştı. Türkiye'de ilk 15'e girenler yurt dışında temsil ediyor, genelde erkekler oluyor ama ben de erkekler kadar puan yaparak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Belki Zübeyir başkanımızın destekleriyle 'kadınlar kategorisinden de milli takım çıkaracağız' denilirse o şekilde de yurt dışına katılabiliriz. Artık daha şevkle umutla çalışıyoruz, yurt dışında ülkem adına yarışmayı çok istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Şampiyonası'nda eşi ile aynı parkurda aynı atla yarıştıklarını da anlatan sporcu, "Hep şunu diyorum bu sporda eşim Davut Çakır'ı geçeyim zaten derece gelir, bunu bir kere başardım." değerlendirmesinde bulundu.

Atlı okçulukla beraber iki çocuğuna da annelik yapıyor

Sporla beraber 6 yaşındaki oğlu Musa Yiğit ve 5 yaşındaki kızı Asya'ya da annelik yapan Çakır, "Annelik de kolay olmadı, eşim, kayınvalidemler, annemler çok destek oldu. Tabii atın üstünde yarışa çıkıyorsunuz ama aklınız çocuklara da gidiyor. Ok atarken 'anne' sesinin gelmesi de bambaşka bir duygu, sizinle beraber kürsüye çıkmaları, madalyaları alınca bana da aldın mı demeleri ayrı bir gurur veriyor." şeklinde konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar günü için de sporcu, "Herkesi beklerim, Türkiye'nin her yerinde bu spor yapılıyor, şimdi her yerde kadın okçularımız var. Mutlaka gitsinler, hayatlarında bir kez olsun ata binsinler ve ok atsınlar." dedi.

Eşi ve atlı okçuluk sporcusu Davut Çakır da Türk tarihinde erkekler kadar kadınların da atlı okçuluk yaptığını belirterek, "Bu branşı erkekler kadar kadınların da yapması gerektiğine inanıyorum. Eşimi önce ok atmaya sonra ata binerek ok atmaya teşvik ettim. Başlarda biraz zorlandı ama şu anda Türkiye'de en başarılı kadın sporculardan birisi. Kadınlar kategorisinin ayrılmasından sonra kadın atlı okçu sayımız da çok arttı. Türk kültürünün mihenk taşı bu işi ailecek yapmak bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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