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Gelincik Bahçesi Görenleri Büyülüyor

Mersin'deki nadasa bırakılan tarlayı kaplayan gelincikler, tablo gibi manzaralar sunuyor.

22.04.2025 22:32
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Tabloyu andıran görüntü: Özenle yetiştirilmiş gibi gelincik bahçesi

MERSİN - Mersin'de nadasa bırakılan bir tarlayı tamamen gelincikler kapladı, görenler 'Sanki tablo' gibi diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin turizminden üretime kadar bir çok alanda ön plana çıkan şehirlerinden Mersin'de baharla birlikte doğa canlandı. Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde de geçen yıl ekilen bu sene ise nadasa bırakılan yaklaşık 6 dönümlük bir tarla da gelincikler çıktı. Tüm tarlayı kaplayan gelincikler izlemesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Tarlanın Mersin- Antalya arasında ulaşımı sağlayan D-400 karayoluna yakın bir noktada olduğu için çevreyi gezmeye gelenlerin de dikkatini çekti. Türklerin yanı sıra Ruslarında ilgisini çeken bahçeye 'tablo benzetmesi' yapıldı.

Evlerinin karşısındaki bahçenin çiçeklerle kaplandığını belirten yöre sakini Sergül Bicagöz," Biz kırmızı laleler deriz. Nisan ve Mayıs ayı geldi mi açar güzellik verir. Şuanda da herkes merak edip geliyor ve fotoğraf çekiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Asuman Göker'de, "Güzel manzaramız var, gören geliyor. Temiz hava, manzara güzel gelenler stres atıyor" diye konuştu.

Bölgeden geçerken gelincikleri gören eşi ve çocuklarıyla birlikte mola veren Gökçe Çay ise," Yörede lale deniliyor, ben gelincik olarak biliyorum. Gelinciklerin buradaki şovunu görmenizi tavsiye derim. Güneşle renkler çok güzel, sanki tablo gibi" dedi.

Rusya'da havanın soğuk olduğuna değinen Svetlana Zharkov ise" Türkiye'de hava çok sıcak. Bu nedenle de çok fazla çiçek var. İklim güzel, çiçekler çok güzel, burada çok iyi insanlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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